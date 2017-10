'Instellingen worstelen met termen als gedrag en cultuur'

Het gaat beter, veel beter zelfs, dan voor de financiële crisis van 2008. Maar financiële instellingen zouden best nog wat meer werk mogen maken van het organiseren van tegenspraak in de eigen organisatie, concludeert Frans de Weert. En de Autoriteit Financiële Markten (AFM), waar De Weert hoofd van het expertisecentrum is, wil daar best een handje bij helpen.

Lees verder na de advertentie

De Weert doet met een team bij toezichthouder AFM onderzoek naar cultuur en gedrag in de financiële sector. Een lastig te definiëren begrip voor financiële instellingen, zegt hij. "Het is de zachte kant van het toezicht, maar wel een belangrijke: als wij constateren dat er een ongezonde cultuur heerst bij een instelling, kan dat een aanwijzing zijn dat er meer aan de hand is."

De AFM let al langer op cultuur en gedrag van instellingen, maar sinds anderhalf jaar richt een team zich specifiek op het onderwerp. Vandaag presenteert de toezichthouder het eerste onderzoek dat in de financiële sector is gedaan naar het omgaan met fouten van organisaties. Voelen medewerkers zich veilig genoeg om melding te doen als er iets misgaat? En wordt er lering getrokken uit misstappen?

De gedachte was lang: als er maar beleid is, komt het vanzelf goed Danny van Dijk

Het was niet altijd makkelijk om instellingen zover te krijgen om mee te werken aan het onderzoek, zegt senior toezichthouder Danny van Dijk van de AFM. "Daar hebben we best wat moeite voor moeten doen. Instellingen worstelen al langer met de voor hen toch wat vage begrippen gedrag en cultuur."

Volgens Van Dijk is het voor financiële instellingen nooit een probleem om goede intenties op papier te zetten. "De gedachte was lang: als er maar beleid is, komt het vanzelf goed. Veel instellingen hebben geen idee hoe ze er praktisch invulling aan kunnen geven. Wij wel. We hebben ze kunnen overtuigen door ze handvatten te geven om daar iets mee te doen." Uiteindelijk deden alle dertien organisaties die waren benaderd mee aan het onderzoek.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat organisaties die open omgaan met fouten beter presteren, een hogere kwaliteit van dienstverlening hebben en meer ethisch gedrag vertonen, stelt de toezichthouder. Vooral dat laatste is het belang van de AFM, zegt De Weert, terwijl instellingen wellicht gemotiveerd raken door de betere prestaties. "Dat zie ik echt als win-win, want zowel de bedrijven als de toezichthouder hebben er dan iets aan. En als instellingen intrinsiek gemotiveerd zijn, pakken ze het sneller op dan als wij regels maken die het voorschrijven."