‘ING en Rabobank discrimineren klanten met spaarhypotheek’

Volgens de belangenclub rekenen beide banken ten onrechte een extra renteopslag voor spaarhypotheken, terwijl het risico voor de bank helemaal niet hoger is dan bij bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek.

Beide banken bevestigen dat zij hogere rentetarieven rekenen voor spaarhypotheken dan de tegenwoordig meer gangbare annuïteitenhypotheek. Dat komt, stellen zij, doordat het voor de bank zelf duurder is om geld aan te trekken voor spaarhypotheken. Bij een spaarhypotheek blijft de schuld immers gelijk gedurende de looptijd, pas aan het einde daarvan wordt die ineens in zijn geheel afgelost met het opgebouwde spaargedeelte.

“Vanuit de bank gezien lijkt het daarom op een aflossingsvrije hypotheek”, zegt een woordvoerder van Rabobank. “We moeten meer geld aantrekken gedurende de looptijd, omdat er op de schuld niet wordt afgelost. Dat is duurder en vertaalt zich in hogere rentetarieven.” ING wijst er eveneens op dat de kosten voor het aantrekken van financiering hoger zijn voor de bank bij een spaarhypotheek.

Daar is de Consumentenbond het niet mee eens. “Klinkklare onzin”, zegt directeur belangenbehartiging Olof Klink. “Een spaarhypotheek los je, net als een annuïteitenhypotheek, aan het eind van de rit helemaal af. Tussentijds is de nettoschuld altijd even hoog als bij een annuïteitenhypotheek met dezelfde rente.”

Daar komt bij dat de banken menen dat het risico ook hoger is bij spaarhypotheken. Omdat de schuld gedurende de looptijd blijft staan, is die ten opzichte van de waarde van het huis hoger dan bij hypotheken waar direct op afgelost wordt.

Renteopslag

Bij ING is sprake van een extra renteopslag van 0,3 procentpunt voor hypotheken met een rentevaste periode van 10 jaar. Bij een periode van 20 jaar is dat zelfs 0,85 procentpunt. Rabobank hanteert een uniforme opslag van 0,2 tot 0,35 procentpunt, afhankelijk van de voorwaarden van de hypotheek. Volgens de Consumentenbond is iemand met een hypotheek van 300.000 euro bij ING tussen de 9.000 en 51.000 euro extra kwijt aan rente als gevolg van het beleid.

De banken voeren aan dat het helemaal niet te zeggen is of klanten hierdoor duurder uit zijn. Dat komt doordat de rente die mensen krijgen over hun spaargedeelte, gelijk is aan de rente die zij betalen over de schuld. Een lagere rente leidt dan wel tot lagere rentelasten, maar de inleg op het spaargedeelte wordt dan weer hoger. “Klanten met een spaarhypotheek zijn daarom vaak gebaat bij een hogere hypotheekrente”, zegt een woordvoerder van ING. “Dit leidt tot lagere netto maandlasten.”