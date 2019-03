‘In Nieuw-Zeeland is veel onderhuidse discriminatie en racisme jegens moslims’

“Waarom negeerden we islamofobie?” Onder die kop publiceerde Donna Miles-Mojab een paar uur na de terroristische aanslag op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch haar artikel. De teller staat inmiddels op vijftig doden. De Iraanse met ook Schotse wortels, woont al vijftien jaar in Nieuw-Zeeland met haar man en zoon in de stad waar de aanslag plaats had. Ze publiceert artikelen en doceert.

Ze schrijft al jaren over de ondertoon van racisme in Nieuw-Zeeland jegens moslims en andere migranten, vooral Aziaten. “Maar mijn artikelen werden niet erg serieus genomen”, zegt ze in Mexico waar ze is voor een bruiloft. Na de aanslagen zat ze geschokt aan haar laptop gekluisterd. Ze vreesde voor het lot van een goede vriendin die normaal gesproken rond dat uur in een van de twee getroffen moskeeën zou zijn. “Ik kreeg maar geen contact met haar.” Gelukkig leeft ze, ze was onbereikbaar omdat Christchurch een paar uur was afgesloten door de autoriteiten.

Moslims

Miles-Mojab is geboren in Iran, maar geen praktiserend moslim. Ze schrijft wel over de positie van moslims in Nieuw-Zeeland. Ze noteerde verhalen over agressie, verbaal geweld tegen moslims, ook in Christchurch. “Vooral bekeerde Kiwi’s (de bijnaam van de Nieuw-Zeelanders) die een niqab dragen moeten het ontgelden. Hoofddoeken worden regelmatig afgerukt. Er is veel onderhuidse discriminatie en racisme.”

Het is een verhaal dat krantenredacties en de politiek in Nieuw-Zeeland niet wilden horen de afgelopen jaren. Zelf schrijft ze regelmatig voor de New Zealand Herald. “Redacties hier bestaan voornamelijk uit oudere witte mannen, die maken zulke discriminatie niet mee en kunnen nauwelijks geloven dat het in hun land ook echt bestaat.”

Toch worden verhalen van nabestaanden dit weekend ook doorspekt met ongeloof dat dit kon gebeuren in Nieuw-Zeeland. Muath Elyan, de broer van Atta Elyan, die stierf door de kogels van terrorist Brenton Tarrant vertelde aan Associated Press (AP) dat Atta altijd vertelde over het goede leven in Nieuw-Zeeland tegen zijn broer in Jordanië. Muath: “Ik ben er zeker van dat deze bloedige misdaad geen goed beeld is van Nieuw-Zeelanders.”

Farid Ahmed, oorspronkelijk uit Bangladesh, verloor zijn 45-jarige vrouw in de kogelregen afgelopen vrijdag. Desalniettemin beschouwt hij, volgens AP, Nieuw-Zeeland nog steeds als een geweldig harmonieus multicultureel land.

Dat is ook het beeld dat de buitenwereld vaak heeft van het land aan de andere kant van de wereld. Donna Miles-Mojab nuanceert. In een studie onder 20.000 Nieuw-Zeelanders naar normen en waarden wordt gevraagd naar hun relaties met andere etniciteiten. Het blijkt dat moslims de minst warme gevoelens bij hen opwekken en het laagst scoren.

Zo is er ook een kwalitatief onderzoek gedaan onder honderd jonge moslims door de Islamitische Vrouwenraad in Nieuw-Zeeland, de IWNZ. Tachtig procent van de ondervraagden zegt het laatste jaar te zijn lastiggevallen of gediscrimineerd.