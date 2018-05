'In Nederland mis ik soms de professionele organisatie rond het cricket'

Ze bracht het afgelopen cricketseizoen door in Australië en deze zomer vliegt ze er weer naartoe: de 18-jarige Sterre Kalis heeft voor komend seizoen een contract getekend bij het vrouwenteam van de Australische staat Queensland. Een unicum, want daarmee is ze de eerste Nederlandse cricketspeelster die tekent bij een professionele club. "Dat is wel echt heel vet", straalt Kalis.

"Nee, het kwam eigenlijk heel onverwacht. Ik was afgelopen seizoen door de Europese cricketbond geselecteerd om twee weken mee te draaien met het Australische team Sydney Thunders. Dat team speelt mee in de Women's Big Bash League: een heel grote competitie tussen teams uit verschillende staten. Daarna speelde ik bij het eerste damesteam van de universiteit van Tasmanië. Daar is mijn naam vermoedelijk groter van geworden, want eerst wist niemand in Australië wie ik was. Op een gegeven moment zei de coach van het team uit Queensland: 'We hebben interesse in je. Zou je hierheen kunnen komen om te laten zien wat je kan?' Ik heb toen drie uur met het team getraind. Kort daarna hoorde ik dat ik mocht komen."

Waarom wilde je zo graag in de Australische competitie spelen?

"Cricket is niet groot in Nederland. Als ik in Nederland vertel dat ik cricket speel, vragen veel mensen: 'Dat is toch dat spel met die poortjes waar de bal doorheen moet?' Maar dat is croquet. Het zegt wel iets over hoe klein cricket hier is.

"De sport is in Australië heel groot: het wordt uitgezonden op televisie, je kunt er daar echt iets mee bereiken en heel veel mensen spelen het. Daarom is het ook heel vet dat ik, als buitenlander, ben geselecteerd. Daarnaast is het milieu er veel professioneler, waardoor je veel leert."