'In mijn droom was er een soort razzia: bewoners werden uit hun woningen gehaald'

"Maar ik herinner me één droom waarin ik wel iets deed. Er was een soort razzia: bewoners werden uit hun woningen gehaald. Mij stond hetzelfde lot te wachten. Ik rende weg door de gangen van een Bijlmerflat en bereikte een balkon op de zevende of achtste verdieping. Moest ik springen of afwachten? Ik besloot te springen en op dat moment begon ik te zweven. Heel rustig landde ik op de grond, ver van alle onrust. Die droom kreeg een poëtische draai: ik koos voor een sprong in het diepe, en dat bleek de beste oplossing te zijn.

Ik was als kind nogal angstig, een jongen die niet veel durfde. Maar rond mijn 17de veranderde ik, mijn relatie tot God die ik in de jaren daarvoor had ontwikkeld speelde daarbij zeker een rol. Ik voelde me steeds meer uitgedaagd in het diepe te springen, me uit te spreken tegen maatschappelijk en sociaal onrecht.

Die sociale betrokkenheid begon misschien wel onbewust, door wat ik als kind in Amsterdam Zuidoost zag bij sommige schoolgenoten: armoede, woningontruimingen en problemen omdat ze bijvoorbeeld niet de juiste papieren hadden. Later ben ik rechten gaan studeren en op mijn 25ste begon ik een advocatenkantoor om mensen met schulden te helpen voor wie dure advocaten meestal hun neus ophaalden.

Toch was advocaat worden nooit mijn droom. Ik heb altijd gezegd: ik wil opkomen voor mensen die dat voor zichzelf niet kunnen. En dat kan ook vanuit de politiek.

Vmbo-advies

Nu mijn partij, de ChristenUnie, voor het eerst de Amsterdamse gemeenteraad is binnengekomen, kan ik ook beleidsmatig iets doen. Als bestuurder wil ik armoede blijven bestrijden en me inzetten voor eerlijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Kinderen met een migratieachtergrond hebben vaak ongelijke kansen in het onderwijs. Zo kreeg ik in groep 8 eerst een vmbo-advies, maar mijn moeder kwam voor me op en uit de Citotoets bleek dat ik naar het vwo kon. Als zij toen niets had gezegd, had ik waarschijnlijk hier niet gezeten.

Mijn moeder leerde me: Don, je kunt alles worden wat je wilt, je omstandigheden bepalen niet wat je wel of niet kunt doen, het gaat om je motivatie. Ik wil meewerken aan een samenleving waarin iedereen tot bloei kan komen, waarin gemeenschappen niet tegenover elkaar staan maar voor elkaar opkomen. Met positieve energie kan iemand de wereld veranderen.”

Advocaat Don Ceder (28) is in Amsterdam gekozen als raadslid van de ChristenUnie. Donderdag speelde hij een apostel in ‘The Passion’. Op 5 april spreekt hij tijdens de Martin Luther King Jr. lezing. Info: mlklezing.nl