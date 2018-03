'In Mali maken we keuzes waarvan Napoleon al wist: zo moet het niet'

Minister van defensie Ank Bijleveld, die deze week de missie in Mali bezocht, kreeg van Nederlandse militair-en flink wat op- en aanmerkingen op het reilen en zeilen van missies te horen. Het voornaamste probleem is dat de VN geen militaire organisatie is, waardoor operaties minder soepel verlopen dan bij de Navo. De militaire commandant van de gehele VN-missie in Mali gaat bijvoorbeeld alleen over puur militaire operaties.

De bevoorrading van diezelfde operaties daarentegen valt onder het civiele deel van de VN, zo zei de commandant van de gehele Nederlandse missie van ongeveer 250 militairen, luitenant-kolonel Timo Beaufort. "De samenwerking verloopt stroef. De ene poot maakt militaire afwegingen, en de tweede poot kijkt vooral naar de kosten. Het is al sinds Napoleon bekend dat tactische operaties en logistiek onder één bevel moeten staan."

Kritiek is er ook op de manier waarop de VN met de door de Nederlanders verzamelde kennis omgaan. De Nederlanders zijn juist in Mali om de hele missie van informatie te voorzien. Dat doen zij nu met verkenners die vanuit kampementen bij de steden Gao en Kidal met de bevolking praten en gewapende groepen in de gaten houden. In 2014 vonden Nederlandse militairen het volstrekt onduidelijk wat de VN uiteindelijk met hun informatie deden.

Er wordt aan gesleuteld Een paar weken geleden zijn er wel veranderingen doorgevoerd. De afdeling die de inlichtingen analyseerde was jarenlang gescheiden van de leiding van de missies, zegt luitenant-kolonel Robert van Zanten, hoofd- inlichtingen bij de staf van de gehele VN-missie in hoofdstad Bamako. Nu is alles samengevoegd om nieuwe operaties op basis van inlichtingen te kunnen plannen. Maar de praktijk blijft weerbarstig, aldus Van Zanten. De Nederlanders vormen maar een kleine mobiele patrouille vergeleken met de vaak Afrikaanse militairen die het leeuwendeel van de missie uitmaken. "In veel landen zijn mensen gewend om iets telefonisch bij een meerdere met één rang hoger te melden, maar niet om zelf een uitgebreider rapport op te stellen waar ook anderen wat aan hebben." In veel landen zijn ze niet gewend om zelf een uitgebreid rapport op te stellen Luitenant-kolonel Robert van Zanten Ook op andere Navo-leden die aan de operatie meedoen heeft Nederland iets aan te merken. De Nederlandse verkenningseenheden trekken er voor meerdere dagen op uit, vaak in open voertuigen. Volgens hun commandant luitenant-kolonel Haran Gorissen werkt dat goed. "Dan spreken mensen ons ook aan, en kunnen wij constant informatie verzamelen. De Duitsers rijden juist in zwaar gepantserde voertuigen naar één specifieke plek waar ze bijvoorbeeld iemand willen spreken."

Wie zorgt voor het materieel? Een ander probleem blijft dat weinig landen dure middelen zoals helikopters willen of kunnen sturen. De eerste drie jaar nam Nederland zelf transporthelikopters mee voor bevoorrading van patrouilles en evacuatie van gewonden, maar daarna hield de luchtmacht de missie niet meer vol. Uiteindelijk was Duitsland bereid begin 2017 het werk over te nemen. Berlijn zit inmiddels met ruim duizend militairen in Mali, maar wil de helikopters deze zomer terugtrekken. Eind vorig jaar rekende Bijleveld op aflossing door Jordanië en El Salvador. Dat is niet gelukt, zo zei ze deze week op het militaire kamp in Gao. "Die landen voldeden niet aan alle trainingseisen. Ik heb onlangs wel met de Canadese minister van defensie gesproken over de mogelijkheid dat zij helikopters sturen. Ik verwacht dat het goed komt." Als Canada over de brug komt, zou dat een succes zijn voor de missie in Mali. Premier Justin Trudeau beloofde in 2016 om militairen aan de VN te leveren, maar heeft dat nog steeds niet gedaan. Vorig jaar waren er ook berichten dat Canada helikopters naar Mali zou sturen, maar volgens de regering in Ottawa was het toen nog te vroeg voor een definitief besluit.

Jihadisten in meer delen van Mali actief Ondanks vijf jaar van buitenlandse militaire aanwezigheid is Mali er niet veiliger op geworden, zo kreeg minister Bijleveld tijdens haar bezoek ook te horen. Er zijn drie manieren waarop de jihadisten in het land sterker worden, zegt de Nederlandse luitenant-kolonel Timo Beaufort. Ze zijn in steeds meer delen van Mali actief, het aantal buitenlandse jihadgangers neemt toe, en de VN-missie en de Franse antiterreuroperatie Barkhane worden vaker direct aangevallen. De gebiedsuitbreiding van de jihadisten is een nieuw probleem, zegt de inlichtingenman van de Nederlandse missie later. Om veiligheidsredenen wil hij niet met zijn naam in de krant. Een met Al-Qaida verbonden groepering komt op in het midden van Mali. "De staat is daar nauwelijks meer aanwezig terwijl mensen radicaliseren. Er ontstaat nu een soort parallelle staat." De staat is daar nauwelijks meer aanwezig. Er ontstaat nu een soort parallelle staat In 2013 greep Frankrijk nog in tegen een coalitie van jihadisten en Touareg-separatisten die het noorden van Mali hadden veroverd. Het plan was toen dat de regering het noorden meer autonomie zou geven als de Touaregs de wapens zouden neerleggen. Pas in 2015 is er een vredesakkoord gesloten. In ruil voor autonomie zouden het leger en gewapende groepen eerst gezamenlijk gaan patrouilleren. Dat komt nu pas voorzichtig van de grond.