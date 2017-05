'In Kiev doen mannen met geld alles wat ze maar willen'

Nee, de elite van Kiev heeft totaal geen last van crisis. Na de Majdanrevolutie in 2014 werd voormalig wereldkampioen boksen Vitali Klitsjko, in de jaren negentig bodyguard van maffiosi, tot burgemeester gekozen. Hij sloot een politiek monsterverbond met president Petro Porosjenko. Sindsdien wordt de ruimtelijke ordening met voeten getreden, aldus Bykov. "De publieke ruimte is niet veilig. Oudere mensen zingen lof van het Kiev in de jaren tachtig, een van de groenste steden van de wereld. Nu doen de mannen met geld alles wat ze maar willen."

De fonkelnieuwe woontorens en zakencomplexen in het centrale stadsdistrict Pechersk werpen een schaduw over de gouden uiendaken van het eeuwenoude Lavra-klooster. De gebouwen zijn voorzien van futuristische koepels en lichtreclames.

Je zou het niet verwachten van een land in crisis, maar in Kiev schieten de wolkenkrabbers uit de grond. Maar de helft van de appartementen staat leeg.

Over de blokkade wordt veel gespeculeerd. Naast de principiële vraag of 'handel met de vijand' geoorloofd is, lijkt er ook een ingewikkeld spel van oligarchen gaande. De eigenaar van DTEK is Rinat Achmetov, de rijkste man van Oekraïne - concurrenten zouden uit zijn op zijn val. President Porosjenko, zelf ook een rijke zakenman, heeft al gezegd dat de blokkade alleen wordt opgeheven als de bedrijven weer onder Oekraïense controle vallen en als de pro-Russische milities stoppen met schieten.

DTEK moet nu kolen uit Zuid-Afrika importeren en via Rotterdam naar Oekraïne vervoeren. Duur, maar het moet wel, want anders dreigt een energieprobleem. Inmiddels zijn al vijf Oekraïense kolencentrales gesloten wegens gebrek aan brandstof.

Tot voor kort ging het transport van kolen uit die gebieden gewoon door, ondanks de oorlog. Zo kon DTEK de energiecentrales in heel Oekraïne laten draaien. Maar twee maanden geleden besloot de regering de handel met de twee zelfverklaarde onafhankelijke regio's te blokkeren. Het was een reactie op de 'nationalisatie' van de bedrijven van DTEK in de door pro-Russische milities gecontroleerde gebieden. DTEK raakte zo de controle kwijt over twaalf bedrijven. "Een financiële ramp voor ons bedrijf en een ramp voor Oekraïne", aldus Dmitriy Sakharuk, de directeur van DTEK Energie. "Ons land kan niet zonder die gebieden."

Vluchtelingen geven stad impuls

In Kiev zijn zo'n 150.000 vluchtelingen uit Oost-Oekraïne neergestreken. De stad verandert ten goede, vinden ze.

Sinds drie jaar komt kunstcurator Joeri Kroelikovski, die al vijftien jaar in Kiev woont, plotseling bekenden tegen uit Donetsk, de stad in Oost-Oekraïne waar hij opgroeide. Een van hen is Oksana Zarzjevskaja. Tot juni 2014 was ze directeur van twee fabrieken in de Donbas die steenkool verwerkten. Toen de gevechten uitbraken zag ze zich gedwongen haar bedrijf te sluiten en vluchtte ze met haar jonge kinderen naar Kiev. Nu is ze uitvoerend directeur van kunstenaarscollectief Izolatsja.

De houding jegens vluchtelingen is verbeterd, vindt ze. "Toen we drie jaar geleden in Kiev arriveerden, zagen veel mensen ons als vijand. Nu zijn we geaccepteerd. Dat komt doordat er open discussies worden georganiseerd in de stad waar vluchtelingen en bewoners met elkaar in gesprek gaan. De mensen begrijpen dat wij niet schuldig zijn."

Michajlo Gluboki was een van de artiesten van Izolatsja in Donetsk. Nu is hij politiek vluchteling. "De inwoners van Kiev nemen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving", zegt hij. "Aan de gebeurtenissen in het oosten kunnen mensen niets veranderen. Dus willen ze op een andere manier grip krijgen op hun leven." In de wijk van Michajlo begonnen bewoners vorig jaar spontaan het verwaarloosde park op te knappen. De gemeente sloot zich bij de actie aan en maakte een budget vrij voor nieuwe bankjes.

Voor Joeri Kroelikovski brengt de instroom uit het oosten nieuwe mogelijkheden. Met een zakenkennis en een investeerder uit Donetsk, beiden gevlucht, is hij een bedrijf gestart met plannen om te exporteren naar de Europese Unie. "Mensen willen niks meer van politiek weten. Zij zoeken hun heil in cultuur of gaan ondernemen."