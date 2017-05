'Illegale teelt niet uit te bannen met ander wietbeleid'

De ambtenaren namen drie scenario's voor de toekomst van het Nederlandse cannabisbeleid onder de loep. In het eerste scenario worden verkoop en teelt gereguleerd, in het tweede wordt het huidige gedoogbeleid voor coffeeshops uitgebreid naar wiettelers. Het laatste scenario betreft een totaal verbod, op zowel de verkoop als de teelt van cannabis.

Bij alle toekomstscenario’s verwachten de ambtenaren slechts een beperkt effect op de illegale teelt. In de huidige situatie, waarin het verbouwen van wiet illegaal is, gaat maar een beperkt deel van de oogst naar coffeeshops. Het leeuwendeel van de productie is voor de export bedoeld en die markt zal niet veranderen.

Met een verbod zou de werklast voor instanties die nu toezicht houden dalen. Dat zou een besparing van één miljoen euro opleveren. Tegelijkertijd zullen andere kosten stijgen: een verbod zal vermoedelijk leiden tot meer overlast door illegale straathandel, wat leidt tot extra kosten voor handhaving en vervolging.

Gedogen In februari stemde een meerderheid in de Tweede Kamer voor het gedogen van cannabisteelt. Maar volgens de ambtenaren brengt dat scenario juist de meeste onzekerheid met zich mee, omdat het niet gepaard zou gaan met nieuwe wetgeving. Hoewel de ambtenaren er geen bedragen of andere cijfers aan verbinden lijkt met name het reguleringsscenario een flinke hoeveelheid extra werk op te leveren, vooral als er strikt wordt gehandhaafd en gecontroleerd. Bij legalisering van de teelt zou bijvoorbeeld iedere oogst (zeven of acht per jaar) gecontroleerd moeten worden op kwaliteit. Bovendien zouden telers en verkopers een gedetailleerde boekhouding moeten gaan bijhouden.

