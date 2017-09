'Illegale' kinderen zonder pardon de VS uit

"Maandenlang plaagde de president de Dreamers met praatjes over zijn grote hart. Nu knalt hij de deur in hun gezicht dicht", reageerde Ileana Ros-Lehtinen, die namens Florida voor de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden zit gisteren op Twitter. De reden: De regering Trump stopt met het gedoogbeleid van zijn voorganger Obama voor 'illegale' kinderen.

Obama creëerde in 2012 'Daca', een programma dat jongeren die als kind illegaal de VS zijn binnengekomen tijdelijk beschermt. Zij worden 'Dreamers' genoemd, naar een nog oudere conceptwet die hun een verblijfsvergunning wilde verlenen.

Amerikaanse burgers eerst Daca gaf ruim 700.000 jongvolwassenen de kans om zonder angst te worden opgepakt, twee jaar legaal te werken of om te studeren in de VS. Obama kwam tot de maatregel omdat het Congres het niet eens kon worden over immigratiewetgeving. 'Amerikaanse burgers eerst!', twitterde president Trump gisterochtend. Daarna maakte justitieminister Jeff Sessions de nieuwe aanpak in het Witte Huis bekend. Daca is 'ongrondwettelijk', omdat Obama het Congres ermee omzeilde. "Het heeft geleid tot veel verlies van banen voor Amerikanen en een toestroom van minderjarigen", aldus Sessions, verwijzend naar de migratiecrisis in 2014 toen vele tienduizenden, onbegeleide latino kinderen zonder papieren de grens met de VS overstaken. Het heeft geleid tot veel verlies van banen voor Amerikanen en een toestroom van minderjarigen Jeff Sessions, minister van de justitie van de Verenigde Staten. Sessions benadrukt dat de president hiermee diverse verkiezingsbeloftes inlost en grote vooruitgang maakt richting legale immigratie: "Het land wordt veiliger, er komen meer banen voor miljoenen Amerikaanse arbeiders". Het volk wil geen open grenzen, aldus de minister. Sessions zegt dat er een fatsoenlijke afbouw van het programma komt, die het voor het ministerie van binnenlandse veiligheid mogelijk maakt de grote aantallen te behandelen. Het Congres krijgt een half jaar om voor dit onderwerp wetten op te stellen. Dat is tot nog toe niet gelukt. De Republikeinen zijn ernstig verdeeld.

Uitstel De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan, had Trump juist om uitstel gevraagd zodat hij met een wet kon komen. Er ligt een wetsontwerp van senator Lindsey Graham (ook Republikein) dat een miljoen jongeren een legale status zou geven. Maar de rechtervleugel van Trumps partij is daar faliekant tegen. Steve King, parlementariër uit Iowa is bijvoorbeeld iemand die vond dat Trump zelf moest beslissen in plaats van de hete brij door te schuiven naar het Congres: "Dan breekt er een burgeroorlog uit onder de Republikeinen. Wij zijn de 'Nooit-Trumpers' beu die de agenda van de president alleen maar ondermijnen." Huidige Daca-gerechtigden kunnen hun tijd uitzitten. Wiens werkvergunning binnen een half jaar afloopt, kan tot 5 oktober verlenging aanvragen. Er worden geen nieuwe mensen meer aangenomen. Het is nog niet bekend wat minister Sessions gaat doen met de vertrouwelijke informatie die aanvragers verstrekten aan de immigratiedienst.

