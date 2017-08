'Ik zou kluizenaar willen worden'

Jan Coerwinkel (66), samenwonend met Mechteld (62) in Kaatsheuvel met 1 hond, 3 konijnen, 2 katten, 6 kippen, 1 haan, 1 paard, 1 pony, 1 geit, 13 schapen, 13 lammetjes. Kaart #38/99

Jan heeft mijn kaart gevonden in de Overdiepse Polder tijdens het zoeken naar kievitseieren. "Ik ben opgegroeid in het boerenland van Leuth en kan me de vele kieviten, grutto's en wulpen nog herinneren, maar daar is nu nog weinig van over. Ik ben katholiek opgevoed, maar niet meer gelovig. Ik mis wel alles wat daar omheen hing. Vroeger in zo'n klein dorp met 1200 mensen, speelde het sociale leven zich af op zondag rond de kerk.

En dan hadden we nog drie dagen kermis. Dat was het. Ik heb daar een prima jeugd gehad. Eigenlijk wilde ik niet weg uit Leuth, maar ik ging diergeneeskunde studeren in Utrecht. Daarna ga je solliciteren, ga je trouwen, koop je een huis. Nu terugverhuizen is geen optie, je vindt nooit meer wat je hebt achtergelaten.

Ik ben tot mijn zestigste dierenarts geweest. Daarna moest ik met pensioen. Vond ik helemaal niet erg, dat is luxe. Als ik opnieuw zou mogen beginnen, zou ik toch wel hetzelfde vak hebben gekozen. Ik had wel graag anders in elkaar willen zitten. Mijn studievrienden waren veel vrijer dan ik. Ik was een redelijk geremd iemand, nog steeds wel een beetje.

Mijn wensen? Ik zou best wel kluizenaar willen worden, maar dat kan niet. Je bent asociaal als je niet meer meedoet aan feestjes en niet naar verhalen wilt luisteren. Wie komt er dan als ik echt oud ben? Ik denk niet dat ik heel sociaal ben. Ik heb alleen interesse in mensen die ik leuk vind. Midas Dekkers zei ooit dat hij een kroeg wilde beginnen voor 50-plussers en dat er dan alleen gepraat mag worden over vroeger. Dat lijkt me ook fantastisch. Het is niet sociaal wenselijk om te zeggen dat vroeger alles beter was, maar eigenlijk vind ik dat wel."

