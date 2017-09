'Ik zie veel groepjes mensen puin ruimen, troep opstapelen met de hand'

Het ziekenhuis is open. Elektriciteit komt van een generator, zegt Carty. “Daar staat een sterk team. Toegewijde artsen en verpleegkundigen.” Gewapende mariniers voorkomen inmiddels dat er in winkelstraten geplunderd wordt.

De eigenaar van het radiostation is zijn huis kwijt. “Die woont nu hier in de studio.”

Carty zit al uren achter een microfoon om toehoorders via internet te vertellen hoe Sint-Maarten er aan toe is. En vooral om berichten van vrienden en familie te delen. Inbellen kan, live in de uitzending, dus dat gebeurt massaal vanuit Nederland en de Verenigde Staten. Nieuws dat de radiomakers en andere leden van het ‘Stormwatch Station’ op het eiland ontvangen, gaat ook direct live.

Carty is door de straten van Philipsburg gereden. “Alles is beschadigd, maar waar het ene huis compleet is verdwenen, heeft het ander alleen een kapot raam.” De eigenaar van het radiostation, Gee Money, is zijn huis kwijt. “Die woont nu hier in de studio.”

Laser 101 werkt vanuit Madame Estate. Dat ligt ten noorden van het grote zoutmeer in het centrum van de hoofdstad van het Nederlandse deel van Sint-Maarten.

Twintig jaar geleden zat Carty hier ook. Toen maakte hij voor het eerst kennis met een orkaan: Luis. Ook toen lukte het met een kleine groep mensen direct na de ramp een radiostation op te bouwen, zonder computers. Carty is behalve dj ook directeur van het lokale telecombedrijf UTS. “Het is mooi dat we kunnen terugvallen op zo’n oud medium, als verder alle communicatie is weggevallen.”

Alles is verwoest, zegt Carty. “Een trieste aanblik, alsof je door oorlogsgebied rijdt. Maar wij blijven sterk. De sterken helpen de zwakken. Ik zie ook veel groepjes samenkomen en puin ruimen, troep opstapelen met de hand.”

Opvang De meeste mensen die hun huis moeten verlaten, vinden onderdak bij kennissen. Voor zover Carty overzicht heeft, verblijven zo’n vierhonderd mensen in de opvang. Ook daar is hulp van mariniers en het Rode Kruis. De eilandbewoners begrijpen dat ze zich moeten voorbereiden op een nieuwe storm, al is de kracht van José veel minder groot. Probleem is dat alle voorraden op zijn, zegt Carty. “Als je iets wilt repareren, dan moet je het doen met de materialen die in of rond je huis liggen.” Carty is optimistisch. “We zijn enorm gemotiveerd om alles weer op te bouwen”, zegt hij, zich ongetwijfeld bewust van de mensen die online meeluisteren met het gesprek. Er is wel hulp nodig vanuit Nederland. En geld. “Het ziekenhuis staat nog overeind, maar heeft veel schade, ook al van eerdere orkanen.” Lees meer nieuws en achtergronden over orkaan Irma

