‘Ik wilde bloed geven in Sri Lanka, maar dat werd afgeraden’

Jip Nooitgedacht: “Het meest bizarre vind ik het besef dat er zoveel mensen op twee kilometer afstand van mij dood zijn gegaan. Dat het zich allemaal rondom mij heeft afgespeeld. Ik wilde zondag het ­hotel uitlopen om te ontbijten toen ik werd aangesproken door iemand. ‘Don’t freak out’, zei hij, ‘schrik niet, maar er zijn explosies geweest’. Ik snapte het niet, vroeg nog of ik naar buiten mocht. ‘Blijf maar binnen’, zeiden ze toen. Toen de avondklok inging, was het zo stil op straat. Je hoorde enkel de kraaien.

“Ik ben niet echt bang geweest. Maar er was wel paniek, iemand wilde per se zijn vlucht zo snel mogelijk wijzigen. Ik wilde nog bloed geven, om iets te doen. Maar het werd afgeraden om naar het ziekenhuis te gaan, omdat niet duidelijk was of er nog meer aanslagen zouden plaatsvinden.

Ik had al een terugvlucht voor maandagavond. Daar ben ik nu wel blij mee. Ik ben met een taxi naar het vliegveld gegaan, omdat werd afgeraden om de bus te nemen. Er waren kennelijk wat aanvaringen tussen ­inwoners en toeristen.

Richting het vliegveld was het zo druk dat ik de laatste twee kilometer moest lopen. Ik ben drie checkpoints gepasseerd en er is heel veel politie op straat. Ik denk dat maandag pas echt tot me doordrong wat er is ­gebeurd.”

Supun Rodrigo (21) studeert in Nederland en komt uit Negombo, waar zondag een van de aanslagen plaatsvond in een kerk. Hij maakt zich zorgen over zijn land.

“Ik ken de St. Sebastiankerk, waar de aanslag is gepleegd, goed. Een vriend van me zat in die kerk. Het is een bloedbad maar hij is gelukkig ongedeerd. Ik kan hem nu niet bereiken. Ik denk dat hij aan het rusten is, misschien is hij in shock. Een andere vriend postte net op sociale media: ‘Mijn stad is nu een uitvaartcentrum’. Ik zou nu graag naar ze toe gaan maar ik kan het ticket niet betalen.

“Ik maak me zorgen. In mei vieren boeddhisten Wesak, een groot feest waar ook mensen die niet boeddhistisch zijn aan meedoen. Iedereen is dan op straat en is samen. Als christenen worden aangevallen, kunnen boeddhisten ook worden aangevallen. Het kan fout gaan, ik wil niet dat mijn land door oorlog verscheurd land wordt.”

“Zondag kon ik alleen maar huilen, maandag ging het al wat beter. Ik ben naar de kerk gegaan in Amsterdam, daar was al een dienst gepland van de Srilankaanse gemeenschap. Nu hebben we samen gebeden voor de slachtoffers.”

