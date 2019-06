‘Ik stond twee maanden zo scheef als de toren van Pisa’

Kim Polling wordt wakker. Ze ligt in een ziekenhuisbed, met haar benen gestrekt, en begint te huilen. Een uur lang huilt de judoka van blijdschap. Het is 5 september 2018 en ze is net geopereerd aan een hernia. Ze kan weer normaal liggen zonder pijn en weet dat de operatie is gelukt. Dat haar carrière niet voorbij is.

“Ik heb drie maanden lang mijn benen niet kunnen strekken. Ik sliep met mijn benen opgetrokken of op mijn zij, anders kreeg ik die zenuwpijn”, vertelt Polling op Papendal, waar ze zich voorbereidt op haar eerste internationale titelstrijd sinds de hernia, de Europese kampioenschappen in Minsk. “Ik was zo blij dat ik niet ophield met huilen. De zuster zei: ‘ik kan wel een deken halen, hoor’. De zakdoekjes waren zo op.”

Terug naar de eerste klachten. Begin april vorig jaar voelt de 28-jarige Groningse een steek in haar been. Het lijkt op een verrekte spier. De week erna voelt ze dezelfde pijn in het andere been. In februari heeft ze haar laatste MRI gehad om haar rug te controleren. Polling heeft al ruim tien jaar rugklachten. De MRI ziet er dan nog normaal uit.

Pijnscheuten

Polling wordt op 27 april voor de vierde keer ‘gewoon’ Europees kampioen. Een paar dagen later voelt ze de pijnscheuten weer. “Ik dacht: ‘ik zal wel een tik hebben gehad op het EK’. Ik maakte me nog geen zorgen.” Als ze bij haar fysiotherapeut komt, moet Polling als test op haar hakken gaan lopen. “Krijg ik die voet niet omhoog. Ik denk ‘nou hup, kom op. Hoe simpel is dat?’ Ik moest lachen omdat het niet lukte. Tot ik het gezicht van mijn fysio zag. Ik dacht ‘oh help, dit is niet goed’. Twee uur later lag ik in die MRI.”

Diagnose: hernia. Remedie: wachten tot het vanzelf over gaat, anders een operatie. Polling vertelt in een luie stoel in een café op Papendal over de blessure waardoor ze tien maanden langs de kant stond. Het is haar huiskamer als ze tijdelijk in Nederland is, ze woont dan in een hotelkamer op het sportcomplex.

In de weekenden gaat ze veel terug naar Zevenhuizen, het dorp bij Groningen waar haar ouders nog steeds wonen. Het grootste gedeelte van het jaar woont ze met haar Italiaanse vriend in San Mauro Torinese, een gemeente naast Turijn.

De voormalige nummer één van de wereld hoopte dat een operatie niet nodig was. “Ze opereren alleen als er erge uitval is, als je bijvoorbeeld geen controle meer hebt over je blaas. Soms gaat het vanzelf weg. Daar wachten ze liever op.”

Polling krijgt na een paar weken haar voet weer omhoog, maar dan begint de pijn toe te nemen. Ze gaat steeds schever staan, krijgt tintelingen in haar benen en kan niet meer normaal slapen. Ze brengt de zomer in Italië door. Uit verveling gaat ze vloggen.

Haar vriend Andrea is ook geblesseerd. Hij breekt de aanhechting van zijn rib naar zijn borstbeen. In Italië weten ze niet wat ze met de zeldzame breuk aanmoeten. In Nederland, waar eerder een judoka is geweest met deze blessure, kan hij wel onder het mes. Een paar dagen later, op 5 september, krijgt Polling haar operatie.

Na de operatie is alle pijn in één klap verdwenen. Het is wennen na een zomer vol pijnstillers. “Als ik wakker werd, wachtte ik altijd op een pijnscheut. Na twee weken verwachtte ik zelfs nog pijn na niezen of hoesten. Ik was er zo aan gewend.”

De eerste weken moet ze bewegen ‘als een boomstam’. Polling moet haar rug zoveel mogelijk recht proberen te houden. In november, twee maanden na de ingreep, begint ze weer met judoën.