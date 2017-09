'Ik heb het gevoel dat de handbalbond de mannen er maar bij doet'

Nog geen twee maanden geleden zette Joop Fiege zijn handtekening onder een nieuw tweejarig contract. Deze week stapte de bondscoach van de Nederlandse handbalmannen op. Moe van de voortdurende tegenwind en het gebrek aan steun van het bestuur. En teleurgesteld, want hij beschikte over een selectie met potentie. "Deze situatie heb ik niet zien aankomen."

Fiege (54) en het bestuur van het Nederlands Handbal Verbond bereikten in juni een akkoord over contractverlenging. Met als doelen plaatsing voor het wereldkampioenschap van 2019 en de Europese titelstrijd een jaar later. Ambitieus, want Nederland deed pas één keer eerder mee aan een eindtoernooi: het WK van 1961.

Volgende maand beginnen de mannen aan het WK-kwalificatietraject, maar dus zonder Fiege. Het water klotste bij hem al een tijdje tegen de rand van de emmer, maar na een gesprek met technisch directeur Paul van Gestel, afgelopen zaterdag, volgde de voor Fiege onvermijdelijke overstroming. "Op een gegeven moment is de limiet bereikt."

"Hij viel mij aan op mijn beleid en hij zei mijn keuzes onbegrijpelijk te vinden. Ik had Fabian van Olphen geselecteerd voor de komende wedstrijd en dat vond hij onbegrijpelijk. Dat is iets voor mij. Je mag overal over meepraten, je mag alles evalueren, maar met de selectie moet je je niet bemoeien. Ja, en dan gaat zo'n gesprek van kwaad tot erger."

Een nachtje nadenken was voor de Emmenaar voldoende om tot de conclusie te komen dat verder gaan geen zin had. Hij herinnerde zich akkefietjes uit het verleden die hij wegstak om toch de draad weer op te pikken. Maar nu was het klaar. "De ene keer slik je het door en ga je verder. Maar waarom zou je nog met elkaar samenwerken als ze vinden dat ik een zwabberbeleid voer. Dat moet je gewoon niet willen als je bondscoach bent."

Het gesprek met Van Gestel was dus de druppel, al zat er al meer onvrede in het lijf van Fiege. Hij had al langer het gevoel dat hij niet voor honderd procent gesteund werd. "Je hebt het gevoel dat ze de mannen er maar bijdoen. Dat is geen goed gevoel en dan kom je ook nergens. Doe doe je een stapje vooruit en een stapje achteruit."

Het gevoel van Fiege dat de mannen niet de erkenning krijgen die ze volgens hem verdienen, werd drie weken geleden versterkt. Hij hoorde maar niks over de plannen om voor de mannen een groot toernooi te organiseren in Nederland. Opdat de mannen zich, in navolging van de succesvolle vrouwen, herkenbaar konden maken voor het publiek.

Fiege: "Door zo'n toernooi zouden de mannen ook marketingtechnisch kunnen doorgroeien. We hebben daar in juni over gesproken en daarna bleef het stil. Drie weken geleden ben ik eens gaan informeren en toen bleek dat er helemaal niets gebeurd was. Dat krijg je weer de bevestiging dat je niet voor honderd procent wordt gesteund."

Het grote struikelblok om zijn 'fantastische job' op te geven, vormde de potentie die schuilgaat in de huidige selectie en de mogelijkheid om een groot toernooi te halen. "Dat was mijn grote dilemma", zegt Fiege, die zaterdag als coach van de mannen van E en O aan de nationale competitie begint. "Maar je wilt af en toe meewind hebben en niet altijd tegenwind. Dan gaat de lol eraf. Het was tot zover en niet verder."

Handbal Verbond vindt kritiek onzin

Paul van Gestel bestempelt de kritiek van Joop Fiege dat de mannen bij het NHV niet serieus worden genomen, als onzin. "Er zijn nooit eerder zoveel programma's geweest", zegt de technisch directeur. "Vergeleken met een paar jaar terug zijn de budgetten anderhalf keer hoger, we zijn een handbalacademie aan het opzetten en de jongens trainen nu al een dag in de week op Papendal. De structuur die we neerzetten is volledig gericht op ontwikkeling. We zijn zelfs als start-upprogramma bij NOC-NSF binnengekomen. Dat lukt je niet zomaar, daar hebben we veel energie ingestoken. We krijgen zelfs dit jaar al een beetje geld voor het opzetten van de academie, die de basis van het succes was van de vrouwen."

In het gesprek van zaterdag legde Van Gestel Fiege een aantal vragen voor over diens selectiebeleid. "Ik ben het niet altijd met hem eens, maar ik heb steeds gezegd dat hij zelf beslist wat hij doet. We zijn aan het bouwen naar 2020 en ik ben ervoor om daarover vragen te stellen. Ik moet de keuzes van de bondscoach kunnen uitleggen aan mijn directie en bestuur."

Het NHV hoopt, na ruggespraak met de spelersraad, zo snel mogelijk een opvolger voor Fiege te vinden. De mannen spelen op 25 oktober in Rotterdam de eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland.