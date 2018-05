De vooruitblik

Economie is een nuttig vak, vindt Daan Boezeman. Het gaat over bedrijven, de overheid en belastingen: dingen die je als volwassene moet begrijpen. Bovendien vindt Daan economie 'niet heel ingewikkeld'. Toch is dit het eerste examen waar hij tegenop ziet.

Dit jaar werd de economiedocent van Daan ziek en de vervangers bleven nooit plakken. "Ook nieuwe leraren verdwenen weer snel", vertelt hij. "Ik heb eigenlijk geen normale economieles gehad."

Het examen propageert een superdroge manier van lezen die het schoolvak eigenlijk uitholt

Dus vroeg Daan de huiswerkbegeleiding om hulp. "Maar ook daar was niemand die verstand van economie had. Ik heb uiteindelijk nooit ondersteuning gehad." Hij kocht een examenbundel en ging zelf aan de slag. "Ik ben goed in wiskunde, dus het rekenen ging me gelukkig wel aardig af."

Overheidsschulden en de relatie van overheid tot bank, dat vindt Daan lastiger. Misschien leest hij de stof de avond van tevoren nog even door, maar hij wil niet tot 'half drie 's nachts door'.

Hij blijft positief. "Economie is vooral logisch nadenken. Als ik rustig de tijd neem, kan ik ook zonder basiskennis op het goede antwoord uitkomen." Hij hoopt op een soepele normering, net als in voorgaande jaren. "Dan heb je relatief weinig punten nodig voor een voldoende, dat scheelt."