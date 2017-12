'Ik ben temidden van mensen met wie ik een grote verbondenheid voel'

Dat hij in dezelfde straat woont als het Daf Museum, is toeval. Of laten we het zo zeggen, het is geen bewuste keuze geweest van Boeb Kruger-Mossembekker. Eerst woonde híj in de Tongelresestraat in Eindhoven, daarna kwam het museum. In die volgorde. Of het zo heeft moeten zijn, daarover valt te discussiëren. Maar dat u dus niet denkt dat hij zo gek is geworden dat hij zelfs de keuze van zijn woning afstemde op Daf.

Lees verder na de advertentie

Dat gezegd hebbende, beheerst de voormalige automobiel- en truckfabrikant wel degelijk het leven van de 85-jarige Kruger-Mossembekker. Faillissement of niet, de man is al bijna zestig jaar aan het concern verbonden. Langer dan de automobieltak ooit bestond. Maar over de ondergang hebben we het vandaag niet, al is het maar omdat het pijn doet. "Ik draag het Daf-virus nog steeds bij me", zegt Kruger-Mossembekker met serieuze stem.

Over de ondergang hebben we het vandaag niet, als is het maar omdat het pijn doet

We zijn in het Daf Museum. 25 jaar na zijn pensioen is dit nog steeds zijn werkplaats. Kruger-Mossembekker bouwt af, maar in zijn geval betekent het dat hij zich nog steeds drie dagen per week met volle overgave inzet. Zijn werkplaats: het archief, waar de hele geschiedenis van Daf in boeken, foto's, instructieteksten, magazines, Daf Bodes, stamkaarten en andere documenten is verzameld. Meer dan dit heeft Kruger-Mossembekker niet nodig om geluk te ervaren. Het archief is een soort van levenswerk, maar dan in een kwart eeuw opgebouwd.

Tekst loopt door onder de afbeelding

© Werry Crone