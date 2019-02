‘Ik ben degene die ik nu ben. En dat is Niki Wories, die naar de Olympische Spelen gaat’

Maar Niki Wories wilde er niet naar luisteren. De 22-jarige kunstschaatsster reed door, miste de Winterspelen van Pyeongchang en greep afgelopen weekend naast een WK-ticket. Een monoloog over de weg terug na een reeks hersenschuddingen.

Lees verder na de advertentie

"Mensen die hier op de tribune zitten, denken dat wij zomaar het ijs op stappen en het maar even gaan doen. Als je naar de Japanners kijkt, ziet het er allemaal zo makkelijk uit. Maar het is niet makkelijk, echt niet. Ik heb zoveel klappen gehad, dat is bijna niet te beschrijven. Deze sport is heel moeilijk. Het is heel hard. Ik heb klap na klap na klap gekregen, en ik sta hier nu toch weer.

"Ik word hier wel Nederlands kampioen, maar daar kwam ik niet voor. Ik kwam hier voor een WK-ticket. Dat lukt niet en dat is zuur. Je traint er zo hard voor. Ik doe er alles voor. Als ik opsta, gaat het over schaatsen. Als ik naar bed ga, gaat het over schaatsen. Ik woon alleen in Canada sinds ik achttien ben. Ik heb daar al vaker in het ziekenhuis gelegen dan ik ooit in Nederland heb gedaan. Dat is niet makkelijk zonder familie.

"Als de dingen dan niet lukken op de momenten dat het moet, is dat heel lastig. Ik kom terug van een hele zware hersenschudding. Als je dan terug op het ijs stapt, ga je niet zomaar door waar je gebleven was. Ik ben mentaal nog niet waar ik wil zijn. Op trainingen wel. Bij het inrijden ook. Nu moet ik dat doorzetten in de kür waar het om gaat.

Ik kan die oude niet zijn. Die bestaat niet meer. De oude Niki is een onbekend persoon voor mij.

"Ik viel één keer, maar ik ben trots op de rest van mijn kür. Je ziet vaak dat rijders hun schouders laten hangen als ze zijn gevallen. Ik heb dat op geen enkel moment gedaan. Ik heb door gevochten tot het eind. Daar ben ik trots op. Wat gebeurt, dat gebeurt. En ik geloof dat alles met een reden gebeurt.

"Twee jaar geleden blesseerde ik mijn enkel. Daarna was het hersenschudding na hersenschudding. Het klinkt misschien raar, maar ik ben blij dat het me is overkomen. Ik ben een sterker mens geworden. Een hersenschudding is niet zoiets als een gebroken been. Je ziet het niet. Je weet niet wanneer je weer iets kan doen. De artsen wisten niet eens precies wat er aan de hand was.

"Ik heb veel geduld nodig gehad. Ik wist niet dat er zoveel geduld in een mens zit. Veel mensen denken dat ze zichzelf goed kennen. Je leert jezelf pas echt goed kennen als het niet goed met je gaat. Probeer dan maar eens positief te zijn. In het begin was ik ook niet positief, dat heb ik moeten leren. Ik werk met een psycholoog en heb veel aan mijn ouders, vriend en coach. Zij steunen mij door dik en dun.

"Het ging hier niet zoals ik wilde, maar ik neem ook positieve dingen mee. Ik wilde graag naar het WK, maar mijn einddoel is over drie jaar op de Olympische Spelen. Dat WK had daar niks aan veranderd. Misschien heeft dit ook een reden. Misschien was ik er mentaal nog niet klaar voor. Ik ga er niet lang bij stil staan. Ik heb vaak genoeg stil gestaan bij momenten die niet zijn gegaan zoals ik wilde.

"Op het ijs zijn mijn sprongmomenten nog niet daar waar ik ze wil. Ik ben daar heel hard voor aan het trainen. We gaan niks veranderen. Ik vraag me niet af 'hoe nu verder'. Hetzelfde verder, want ik groei. Ik heb hier dingen gehoord na mijn korte kür die ik nog nooit heb gehoord. Mensen die hoog in het kunstschaatsen zitten, die belangrijk zijn, kwamen speciaal naar mijn coach toe om te zeggen 'wauw, wat een geweldige rijdster heb je'. Dat neem ik mee. Alles wat ik hier fout heb gedaan, dat laat ik hier.

"Ik ben anders dan twee jaar geleden. Je hoort vaak dat mensen weer de oude proberen te zijn. Ik kan die oude niet zijn. Die bestaat niet meer. De oude Niki is een onbekend persoon voor mij. Ze is als een oude vriend die ik gedag heb gezegd. Ik ben degene die ik nu ben. En dat is Niki Wories, die naar de Olympische Spelen gaat over drie jaar. Daar geloof ik heilig in. Het is gewoon zo. Klaar. Ik gá. Echt. Ik heb dit niet allemaal voor niks gedaan.”