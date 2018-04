'Iets van' heeft juist iets van precisie

Taal is het beste en meest precieze middel dat we hebben om informatie over te brengen. Maar soms is uiterste precisie niet haalbaar, door onwetendheid of onzekerheid. Daarom stoppen wij onze mededelingen vol met signalen die onzekerheid uitdrukken. 'Iets van' is er zo eentje. Met 'iets van' geef je aan dat het woord dat erop volgt nog het beste benadert wat je bedoelt.

Taalcritici maken vaak bezwaar tegen be­na­de­rings­con­struc­ties omdat ze vinden dat je beter precies kunt zijn.

Die onzekerheid kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het feit dat er geen beter woord is ('iets van bekrompenheid' is niet precies bekrompenheid, maar iets waar geen woord voor is en wat nog het meeste aan bekrompenheid doet denken). Maar het kan ook liggen aan je onwetendheid, zoals bij de diagnose 'blaasontsteking' (ik weet het niet zeker, maar de verschijnselen passen het beste bij deze aandoening).

Benaderingsconstructies staan niet in hoog aanzien. Taalcritici maken er vaak bezwaar tegen omdat ze vinden dat je beter precies kunt zijn. Maar goed beschouwd is de benadering juist preciezer: waarom zou je zeggen dat je blaasontsteking hebt als je daar niet zeker van bent? Natuurlijk kun je wel iets zeggen als 'Ik weet het niet zeker maar ik denk dat ik blaasontsteking heb,' maar waarom zou je zo omslachtig moeten zijn? En daar komt nog bij: al te veel zekerheid heeft iets van arrogantie.

