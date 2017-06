‘Ibiza aan de Grevelingen’ komt er

Het maatschappelijk verzet tegen Brouwerseiland, een archipel met 325 luxe vakantiewoningen op kunstmatige eilandjes in het Grevelingenmeer, is voor niets geweest. De gemeenteraad van het Zeeuwse Schouwen-Duiveland heeft gisteravond, na een stekelig debat, ingestemd met het omstreden recreatieplan.

Tegenstanders vrezen dat de nieuwe eilandjes nauwelijks toegankelijk zullen zijn voor

‘de gewone man’.

Alleen de oppositiefracties van PvdA, Alert!, SP en D66 keerden zich tegen het plan. Zij vroegen via een amendement om het besluit uit te stellen, omdat de raad anders ‘een onaanvaardbaar risico’ zou nemen. Met slechts zes van de 23 stemmen was dit verzet echter kansloos, tot ongenoegen van de volgepakte publieke tribune in Zierikzee.

Droomarchipel Daarmee lijkt de weg vrij voor projectontwikkelaar Matthijs Zeelenberg om zijn droomarchipel bij de Brouwersdam – ook al Ibiza aan de Grevelingen genoemd – te realiseren. Brouwerseiland krijgt vakantiehuizen die tot 1,2 miljoen euro kosten, plus onder meer een jachthaven, winkels en een markt voor streekproducten. Al tien jaar is het plan in voorbereiding. Hoe langer het duurde, des te groter werd het protest. Een brede coalitie van natuurbeschermers en watersporters vreest dat het open karakter van dit stukje Brouwersdam verloren gaat. Zij spreken over een ‘project voor de rijken’, dat de doodsteek wordt voor de dagrecreatie. Zij zijn bang dat de nieuwe eilandjes niet of nauwelijks toegankelijk zullen zijn voor ‘de gewone man’. Plankzeilers vrezen een teloorgang voor hun geliefde surfspot. Volgens de tegenstanders van het plan gaat er een internationale surfplaats verloren als Brouwerseiland wordt aangelegd. © arie kievit De oppositiefracties delen die bedenkingen. Het leidde gisteravond tot stevige aanvallen op de coalitie van Leefbaar Schouwen-Duiveland, VVD, SGP en ChristenUnie. Maar die vier partijen bleken (met uitzondering van LSD-lid Fonteyne) onwrikbaar. Samen met het CDA werken zij dolgraag mee aan het project, dat zij ‘een economische impuls van groot formaat’ noemen. Zij vinden dat surfers voldoende compensatie krijgen en dat het na jaren discussie tijd wordt om het project uit te laten voeren.

‘Pijplijnproject’ De tegenstanders overhandigden burgemeester Rabelink onlangs een petitie met 19.000 handtekeningen. Zij beschouwen dit project als een testcase voor het Kustpact, dat het vol bouwen van de Nederlandse kust moet tegenhouden. Maar Brouwerseiland is een zogeheten ‘pijplijnproject’ en daarvoor gelden de beperkende afspraken niet. Het verzet lijkt tevergeefs geweest. Toch leggen de tegenstanders, die massaal aanwezig waren op de publieke tribune, zich niet bij het raadsbesluit neer. Zij kondigen aan naar de Raad van State te stappen. Zo’n procedure zal, zo is de verwachting, weliswaar tot vertraging leiden, maar niet tot afstel.

