‘Huilend meisje aan de grens’ winnende World Press Photo

De tweejarige asielzoeker Yanela Sanchez uit Honduras huilt terwijl haar moeder wordt gefouilleerd door de Amerikaanse grenspolitie. Fotograaf Moore maakte de foto in juni 2018 in het plaatsje McAllen in Texas, nadat het meisje en haar moeder de Rio Grande per rubberen bootje waren overgestoken. De cover van Time, met daarboven de tekst ‘Welcome to America’, markeerde het hoogtepunt van de woede over de maatregelen van Trump aan de Amerikaanse grens, waar kinderen van ouders werden gescheiden.

Een week na publicatie beëindigde de regering-Trump de controversiële scheidingen van ouders en kinderen. Ondertussen spendeerden Yanela Sanchez en haar moeder nog weken in diverse vluchtelingencentra in de VS.

Nederlander wint categorie fotoverhaal Ook de winnaar van het beste fotoverhaal heeft te maken met migratie. In de categorie ‘fotoverhaal’ wint de Nederlandse fotograaf Pieter ten Hoopen met zijn serie over een migrantencaravaan langs de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten. Een meisje plukt bloemen tijdens de tocht van Tapanatepec naar Niltepec, een afstand van vijftig kilometer. © Pieter Ten Hoopen Ten Hoopen maakte de foto's in oktober en november 2018, toen een migrantencaravaan vanuit Honduras, Nicaragua, El Salvador en Guatemala op gang kwam vanuit Centraal Amerika richting de grens met de Verenigde Staten. Sommige ontvluchten politieke repressie en geweld, anderen de barre economische omstandigheden in hun thuislanden. De caravaan bood een zekere veiligheid op de route waar migranten in verleden vaak verdwenen of werden ontvoert. Het alternatief was het betalen van flinke prijzen aan mensensmokkelaars. De caravaan die eind 2018 ontstond was de grootste groep migranten van de laatste jaren, met op zijn hoogtepunt wel 7000 reizigers waarvan tenminste 2300 kinderen, aldus de Verenigde Naties. Mensen rennen naar een vrachtwagen die is gestopt om enkelen een lift te geven, even buiten het Mexicaanse Tapanatepec. © Pieter Ten Hoopen Families baden en wassen hun kleren in de Rio Novillero. © Pieter Ten Hoopen Een vader en zoon slapen na een dag lang lopen. © Pieter Ten Hoopen Hier onder nog enkele andere winnende foto's in verschillende categoriën. Vanaf zaterdag zijn de winnende persbeelden te zien in De Nieuwe Kerk Amsterdam. Daarna reist de tentoonstelling de wereld rond en worden in 100 steden en 45 landen vier miljoen bezoekers verwacht.

Winnaar milieu: Brent Stirton - Petronella Chigumbura, anti-stroperseenheid in Zimbabwe © Brent Stirton

Winnaar categorie Natuur: Bence Máté - Kikkeroogst Harvesting Frogs © Bence Mate