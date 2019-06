‘Huawei-ban kost het Chinese bedrijf miljarden omzet’

Het Chinese Huawei zal de komende jaren minder omzet maken. Huawei staat op een Amerikaanse zwarte lijst omdat de regering-Trump het bedrijf niet vertrouwt. Het zou kunnen dienen als spionagevehikel van de Chinese overheid. Verschillende Amerikaanse bedrijven schortten daarom leveringen aan Huawei op. Oprichter Ren Zhengfei hield er naar eigen zeggen geen rekening mee dat het bedrijf en zijn leveranciers zo hard zouden worden aangepakt.

Volgens Zhengfei zorgen de sancties ervoor dat de omzet van Huawei dit jaar en volgend jaar stabiliseert op circa 100 miljard dollar. De opbrengsten zijn daarmee de komende twee jaar circa 30 miljard dollar lager dan gedacht. Volgens ingewijden lijkt het Chinese bedrijf zelf al rekening te houden met een daling van het aantal overzeese verzendingen van zijn smartphones met 60 procent.

Turbulente tijden

Het weren van buitenlandse producten neemt wereldwijd toe, met name in China en de VS, maar de EU had vorig jaar ook meer last van handelsbelemmeringen in India en Algerije. De Europese Commissie telde in 2018 45 nieuwe maatregelen die de export uit de EU hinderden. Daarmee kwam ze op een totaal van 425 maatregelen in 59 landen. Dat is een recordaantal. “We leven in turbulente tijden”, zei EU-commissaris Cecilia Malmström van handel bij de presentatie van het jaarrapport hierover.

De afgelopen vijf jaar heeft de commissie 123 keer ingegrepen om handelsbarrières uit de weg te ruimen, aldus Malmström. Zo bemiddelde ze in een conflict met China over de import van schaap- en rundproducten, onder meer van Nederlands kalfsvlees. Rusland hield de invoer van lichte voertuigen tegen. Nieuwe heffingen in India beperkten de import van elektronische goederen.