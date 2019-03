‘Horeca moet weer als vak gezien worden’

Tot 2025 zijn bijna een miljoen nieuwe personeelsleden in de horeca nodig, meldt de arbeidsmarktmonitor van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) met enige zorg. Het probleem is tweeledig: er is een groot tekort én er vertrekken veel mensen uit de horeca.

Naar verwachting zijn er jaarlijks 150.000 nieuwe personeelsleden nodig in de keuken, achter de bar en in de bediening. Die aantallen zijn nodig om het totale aantal horecamedewerkers in die zes jaar uiteindelijk met maar zo’n kleine honderdduizend te laten groeien, naar 540.000 mensen. Van de honderdduizenden mensen die de komende jaren beginnen in de horeca, blijft namelijk maar ongeveer een tiende in de sector werkzaam.

Sociale vaardigheden “De horeca heeft een relatief hoge instroom”, legt Bernadet Naber van de KHN uit, “maar veel mensen zien werk in de horeca als bijbaantje.” Horecaopleidingen zijn wel populair: in tien jaar tijd is het aantal studenten gestegen van 37.000 naar zo’n 47.000 vorig jaar. Zij rollen echter na hun studie niet vanzelfsprekend de sector in: van de gediplomeerde koks komt 63 procent in de horeca terecht, van de bedieningsmedewerkers 47 procent. Een van de redenen hiervoor is volgens Naber dat mensen met een horecaopleiding op veel plekken ­geliefd zijn. “Ze hebben op hun ­opleiding vaak waardevolle sociale vaardigheden opgedaan waardoor ze ook aantrekkelijk zijn voor andere branches. Zo kunnen ze vaak goed met mensen omgaan en weten ze veel over bedrijfsvoering.” Volgens KHN en SVH is het voor ondernemers in de horeca de kunst personeel aan zich te binden. Om medewerkers te behouden, zouden ondernemers bijvoorbeeld vaker met personeel aan tafel moeten gaan om hun carrièreperspectief te bespreken, zegt Naber. “De een wil bijvoorbeeld doorgroeien tot manager, maar je kunt je ook specialiseren in je vakgebied, bijvoorbeeld door als kelner sommelier te worden.”

Urenvreters Zeker voor jongeren is het belangrijk als werkgever veel mogelijkheden aan te bieden, benadrukt Carolien Tollenaar, directeur van de Stichting Horeca Onderwijs. “Je moet de nieuwe generatie blijven uitdagen, ze willen spelenderwijs blijven leren.” Die nieuwe generatie is goed vertegenwoordigd in de horeca, maar liefst 64 procent van de werknemers in de branche is jonger dan 35 jaar. Jongeren vragen om een andere benadering dan de oude garde. Tollenaar: “Vroeger hadden we echt de urenvreters die het niet erg vonden om tachtig uur per week te werken, de nieuwe generatie wil meer vrije tijd.” Ze is ervan overtuigd dat werkgevers meer aandacht moeten besteden aan een goede werk-privébalans. Volgens Tollenaar moeten leermeesters, die beginnende horecamedewerkers inwerken, een grote rol spelen in het behouden van personeel. “Die kunnen met passie het vak overbrengen en werknemers onderdeel maken van het team.” Maar het probleem is niet een-twee-drie opgelost, benadrukt ze: “We moeten gezamenlijk oplossingen zoeken.”

