'Hopelijk verandert Ryanair nu'

Wat een geweldig nieuws. Dat was het eerste wat steward Peter dacht toen hij half september vernam dat Ryanair 2100 vluchten moest annuleren. "Geweldig nieuws, omdat dit er misschien toe leidt dat er eindelijk wat gaat veranderen bij dit bedrijf."

Peter, niet zijn echte naam, werkt voor Ryanair vanaf de vliegbasis in Eindhoven. Uit vrees voor repercussies van zijn werkgever wil hij anoniem blijven. Zijn echte naam is bekend bij de hoofdredactie van Trouw.

Peter hoopt dat het debacle rond de geschrapte vluchten ervoor zorgt dat de top van Ryanair wordt vervangen. "De huidige top heeft lak aan alle werknemers. Je zou denken dat een bedrijf dat zo groot en winstgevend is het geld ook gebruikt om de arbeidsvoorwaarden van het personeel te verbeteren. Maar de afgelopen jaren is wel gebleken dat de top niet zo denkt. Nu kan alles zo maar veranderen."

Pilotentekort

Eind september grepen de piloten van Ryanair de chaos bij de luchtvaartmaatschappij aan om te strijden voor betere arbeidsvoorwaarden. In een brief, in handen van de BBC en The Guardian, eisten de piloten dat de top de voortdurende uitholling van de arbeidsvoorwaarden zou terugdraaien. Gisteren meldde persbureau Reuters dat Ryanair-topman Michael O'Leary bereid lijkt te zijn de piloten tegemoet te komen.

Het dagelijks werk van Peter en zijn collega's gaat ondertussen door alsof er niets aan de hand is. Alles wat het cabinepersoneel weet over de geannuleerde vluchten en de strijdbare piloten hebben ze vernomen via de media, vertelt Peter. "Intern wordt er niet over gecommuniceerd." Toch is de sfeer aan boord anders. "We hebben allemaal het gevoel dat dit het begin kan zijn van een ommekeer."

Ryanair ontkent nog altijd dat er een tekort aan piloten is, maar volgens de Ierse pilotenvakbond is dit wel een probleem. Afgelopen jaar zouden er volgens deze vakbond zevenhonderd piloten zijn vertrokken. Volgens Ryanair gaat het om 260 piloten.

Ook Peter denkt dat een tekort aan personeel het grote probleem is. "Lange tijd was Ryanair een van de weinige luchtvaartmaatschappijen die mensen aannamen, zeker na het uitbreken van de financiële crisis. Inmiddels draait de economie weer beter en nemen andere maatschappijen meer en meer mensen in dienst." De arbeidsvoorwaarden zijn elders veel beter dan bij Ryanair, zegt hij. "Zelfs bij andere budgetvliegers, zoals easyJet."

De in- en uitstroom van collega's op de vliegbasis in Eindhoven is hoog, zegt Peter. Ook de FNV constateert dat er sprake is van een hoog verloop. Peter: "Ongeveer elke maand is er iemand die vertrekt omdat hij een andere baan heeft."

Hij zegt dat hij eraan gewend om te werken met nieuwe, onervaren collega's. "De meeste mensen zien werken voor Ryanair als iets tijdelijks." Als Peter oud-collega's tegenkomt die inmiddels bij een andere maatschappij werken, vraagt hij ze weleens 'of het gras echt groener is aan de overkant'. "Dan zeggen ze: Ja, stukken groener."

Het kon haast niet anders dan dat het personeelsbeleid Ryanair uiteindelijk in de staart zou bijten, zegt hij. "Dit is het moment om Ryanair te veranderen. Wij willen het bedrijf niet kapotmaken, maar helpen om deze ellende te boven te komen door de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Samen met de top kunnen we het bedrijf naar een hoger plan te tillen."