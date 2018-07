'Hoofd Amsterdamse brandweer met de dood bedreigd door eigen personeel'

Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat het onderzoek doet naar de doodsbedreigingen. De brandweercommandant, die sinds zijn komst in 2016 in de clinch ligt met een deel van het personeel, deed hiervan afgelopen februari en maart aangifte. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Schaap staat in de tussentijd onder bewaking, hebben bronnen uit het politieteam dat hem beveiligt gezegd.

De doodsbedreigingen komen volgens de krant uit de Amsterdamse brandweerorganisatie zelf. De politie heeft verschillende brandweerlieden verhoord, aldus bronnen rond het onderzoek. Volgens hen is er een geldinzamelingsactie gehouden om Schaap dood te laten rijden. Een andere bedreiging zou komen uit de hoek van een motorbende.

Sinds zijn komst in 2016 ligt Schaap overhoop met een deel van zijn personeel. Toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan stelde de oud-politiechef aan om orde op zaken in het korps te stellen en een einde te maken aan de gesloten machocultuur.

Dat proces verliep stroef en nadat Schaap in april tijdens een radio-interview de ondernemingsraad van de brandweer ‘de medezeggenschapsmaffia’ noemde, verslechterden de verhoudingen. Op Facebook reageerden velen uiterst kritisch. Zo beschrijft het AD een werknemer die ‘klaar is met deze man’ en daarbij een foto plaatst van een aan stukken gescheurd schaap. Een deel van deze verwensingen komt van oud-brandweerlieden.