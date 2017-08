‘Honger de wereld uit met kweekvis’

De sleutel om alle mensen in de toekomst te voorzien van dierlijke eiwitten ligt in de oceanen. Acht internationale wetenschappers hebben de wereldzeeën geanalyseerd en zien enorme mogelijkheden voor aquacultuur, zoals de kweek van vis en schelpdieren wordt genoemd. De resultaten publiceerden zij vandaag in het wetenschappelijk magazine Nature.

In 2050 lopen op de wereld 10 miljard mensen rond. Die hebben allemaal behoefte aan dierlijke eiwitten. Daarom is het zo belangrijk om de ontwikkeling van bassins met kweekvis op open zee een impuls te geven, schrijven de onderzoekers.

Cijfers noemen de onderzoekers ook. Zo berekenden zij dat de totale vangst van de huidige mondiale vissersvloot kan worden gekweekt op minder dan 0,015 procent van het wereldwijde oceaanoppervlak. Dat is ongeveer gelijk aan het oppervlakte van Lake Michigan in de Verenigde Staten, met 58.000 vierkante meter anderhalf keer zo groot als Nederland.

Niet elk gebied is even geschikt voor de kweek van vis. De Noordzee valt bijvoorbeeld af.

In totaal vond het onderzoeksteam 11,4 miljoen vierkante kilometer die geschikt is voor kweek van vis en 1,5 miljoen vierkante meter waar schelpdieren in een gecontroleerde omgeving kunnen groeien. In werkelijkheid zal dit oppervlak iets kleiner zijn, want de onderzoekers hebben geen rekening gehouden met beschermde koraalriffen, windmolenparken op zee en militaire oefenterreinen.

Nog een imponerend cijfer: als alle gebieden die de onderzoekers aanwijzen zich optimaal ontwikkelen tot kweekvijvers, kan de wereld elk jaar 15 miljard ton vis produceren. Dat is gelijk aan honderd keer de huidige mondiale visconsumptie.

Betere verspreiding Aquacultuur bestaat al tientallen jaren. Toch is dit de eerste keer dat onderzoek precies in kaart brengt waar de beste mogelijkheden liggen voor teelt van kweekvis en schelpdieren, schrijven de wetenschappers. Eerdere onderzoeken richten zich vooral op landen die al aan kweek doen, zoals Noorwegen, China, Chili en Vietnam. De bassins op het land en in de baaien van deze landen hebben geen goede reputatie. De kweekvissen, vaak zalm, vervuilen de omgeving. In het water rond de bassins is geen leven meer te vinden. Dat is op te lossen, schrijven de wetenschappers, door de bassins uit de baaien te verplaatsen naar open zee. Dan verspreidt het afval zich beter over de zee. Tekst loopt door onder kaart Kweekvis © Louman&Friso Als de onderzoekers spreken over een bassin op open zee bedoelen zij niet middenin de oceaan. Het gaat over de zogeheten exclusieve economische zone van kuststaten, die loopt tot 200 zeemijl (370 kilometer) uit de kust.

Voedsel voor de kweekvis Naast de vervuiling is ook het voedsel van de kweekvis een probleem. Zalm bijvoorbeeld is een roofvis. Die leeft niet van algen maar van andere vissen die uit de oceanen komen. Zo houdt de kweekzalm de overbevissing in stand. Wil de aquacultuur echt op mondiale schaal doorbreken, dan moet daar een oplossing voor komen, zo is te lezen in Nature. Diverse bedrijven die zijn gespecialiseerd in diervoeding hebben de laatste jaren goede resultaten geboekt met een nieuw soort voeding op basis van soja, lupine, erwten en gerst. Aangelengd met visolie, anders trappen de zalmen er niet in. Niet elk gebied is even geschikt voor de kweek van vis. De Noordzee valt bijvoorbeeld af. Het zijn de tropische regio’s die de meeste potentie hebben. Daar kunnen meer eetbare soorten naast elkaar leven en de vissen groeien sneller. Dat is vooral gunstig voor een land als India dat de komende decennia te maken krijgt met een enorme bevolkingsgroei. Als de Indiërs meer plaats maken voor vis in hun dieet hoeft dat niet te leiden tot schaarste aan dierlijke eiwitten. Ondanks alle mogelijkheden komen er de laatste jaren nauwelijks nieuwe kweekbassins bij. Dat heeft volgens de onderzoekers deels te maken met onbekendheid van kweekvis in de regio’s met de meeste potentie, maar ook met wet- en regelgeving. Die is vaak onduidelijk of te beperkend. Het wordt tijd dat de overheden daar iets aan doen, vinden de onderzoekers.

