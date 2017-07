'Honderden burgerdoden in CAR door sektarisch geweld'

Tussen eind 2014 en april van dit jaar zijn er volgens het rapport in drie provincies ruim 560 burgers gedood en meer dan 4200 huizen vernield. "De afgelopen twee jaar hebben honderden getuigen ons verteld over oorlogsmisdaden door strijders van zowel Séléka en Anti-Balaka", laat HRW-onderzoeker Lewis Mudge weten.

Het geweld in de CAR begon toen de islamitische rebellen van Seleka toenmalig president Bozizé in 2013 afzetten en de macht grepen in de door christenen gedomineerde republiek. Christelijke milities, de zogeheten anti-Balaka, koelden daarop hun woede op de islamitische minderheid. Ruim een miljoen burgers van het dunbevolkte land - vijf miljoen inwoners - sloegen op de vlucht.

De toch al belabberde economie van het straatarme land - dat wel barst van de kostbare grondstoffen zoals diamanten en uranium - stortte verder in. Daardoor ontstond er ook nog honger in het land wat ook wel een 'fantoomstaat' wordt genoemd omdat er vrijwel geen werkende instituties zijn.

'Vergeten natie'

Een overgangsregering en verkiezingen in 2016 leken wat stabiliteit te brengen in de door coups geteisterde CAR. Een Franse en Afrikaanse militaire interventie leek in eerste instantie ook effectief tegen het geweld in vooral de hoofdstad Bangui. Totdat er schandalen losbraken rond kindermisbruik door militairen. Vorige maand werd er in Rome een vredesverdrag gesloten tussen de regering en de strijdgroepen. Er werd overeengekomen dat zowel Séléka als anti-Balaka politieke vertegenwoordiging krijgen in ruil voor een einde aan hun blokkades en aanvallen. Ook integratie van de militieleden in het overheidsleger hoort tot de deal.

Maar twee dagen na de overeenkomst vielen er honderd doden bij gevechten in het noordoosten. En sinds half mei zijn er 100.000 ontheemden bijgekomen na aanvallen in het midden en zuidoosten van deze 'vergeten natie'. Medewerkers van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties werden vorige week in het noorden aangevallen op hun terrein.

Lewis Mudge van HRW: "Het uitblijven van vervolging leidt ertoe dat de militanten vrij spel hebben. Sinds 2013 is er nog geen één commandant vervolgd." Volgens de mensenrechtenorganisatie leidt de straffeloosheid er ook toe dat vergeldingsacties alle ruimte krijgen. HRW pleit ervoor dat een speciaal tribunaal voor de CAR, dat in oprichting is, zich spoedig over de misdaden buigt.

Lees ook: 'Tientallen moslims gedood door christelijke milities in Centraal-Afrikaanse Republiek'