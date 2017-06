'Historische stap' voor Europese defensie

Het nieuwe elan dat regeringsleiders in de Europese Unie voelen, leidt ook tot meer militaire samenwerking in de Unie. Dat was de portee van de Europese top vandaag in Brussel. Raadsvoorzitter Donald Tusk sprak van een 'historische stap' en volgens Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker is 'de slapende prinses uit het verdrag wakker geworden.'

Zij doelden vooral op de zogeheten Permanente Gestructureerde Samenwerking, waarbij landen op vaste basis nauw samenwerken. Regeringsleiders spraken daar gisteren hun steun voor uit. Maar wat er precies gaat gebeuren is niet duidelijk. Binnen drie maanden moeten landen een lijst van criteria hebben opgesteld voor deelname aan de samenwerking. Belangrijk is wel dat de samenwerking 'ambitieus en inclusief' is, zo zei Tusk.

Nederland als voorbeeld

Daarin zit een paradox. De meeste succesvolle militaire samenwerkingsverbanden in Europa zijn tussen een klein aantal landen die dicht bij elkaar liggen, en elkaar vertrouwen. Denk aan de Nederlandse en Duitse landmacht, de Nederlandse en Belgische marine, of gezamenlijke wapenaankopen door Finland en Estland.

Nederland wil dat de Permanente Gestructureerde Samenwerking dit voorbeeld volgt. Premier Mark Rutte zei dat Nederland een voorbeeld van militaire samenwerking is 'waar de rest van de wereld met interesse naar kijkt.'

Regeringsleiders probeerden gisteren ook hét voorbeeld van inclusieve EU-defensiesamenwerking vlot te trekken. Sinds 2007 houden groepjes landen ieder jaar twee eenheden van elk 1500 militairen paraat voor internationale vredesmissies. Probleem is dat deze gevechtsgroepen nog nooit zijn ingezet. In de toekomst mogen landen die deelnemen aan een gevechtsgroep de kosten van inzet declareren bij de EU. De hoop is dat het land dat toevallig op het rooster staat als een eventuele missie ter sprake komt, dan minder aarzelend zal zijn.

Dan zal moeten blijken of geld daadwerkelijk de barrière was. Als Europese landen via de Navo militairen uitzenden, betalen zij dat ook zelf. Als politieke partijen in Nederland debatteren over deelname aan een buitenlandse missie, gaat het over hoe gevaarlijk de missie is en of er een strategie achter zit, maar eigenlijk nooit over de kosten.

Regeringsleiders bogen zich vandaag niet over de vraag of sommige deelnemende landen aan de gevechtsgroepen wel geschikt zijn voor buitenlandse missies. Dit jaar leidt Italië een eenheid met Hongarije, Oostenrijk, Slovenië en Kroatië. Hongaarse militairen zijn afgekeurd voor deelname aan de Navo-eenheid die in de Baltische Staten Rusland af moest schrikken. Hun verouderde uitrusting en gebrekkige training voldoen niet aan de eisen van moderne oorlogsvoering.