'Historische al-Nuri-moskee in Mosul verwoest'

De moskee was voor de terreurorganisatie van groot symbolisch belang. In dit gebedshuis riep IS-leider al-Baghdadi drie jaar geleden het kalifaat uit.

Lees verder na de advertentie

Iraakse troepen begonnen begin deze week aan het offensief om het historische deel van de stad in te nemen. De middeleeuwse moskee, waarvan de bouw vermoedelijk in 1173 werd afgerond, is onder meer beroemd door de scheve minaret en staat midden in dit oude centrum.

In januari werd het oostelijke deel van Mosul al bevrijd. Het Iraakse leger bevindt zich inmiddels op zo'n tweehonderd meter van de moskee. Het krijgt bij zijn bestorming onder meer luchtsteun van de door de Amerikanen geleide coalitie. In de oude stad bevinden zich naar schatting nog 100.000 burgers. IS zou hen als menselijk schild gebruiken.

Lees ook: Aanval op 'laatste IS-bolwerk' in Mosul is begonnen

Lees ook: Bevrijd Mosul is vooral heel bang

Lees ook: Na de bezetting komt de economie in Mosul moeizaam weer op gang

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.