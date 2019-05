‘Het Witte Huis liet naam van marineschip McCain afdekken bij bezoek van Trump’

Het Witte Huis gaf de richtlijn uit: “USS John McCain moet uit het zicht zijn”, zo meldt onder andere Reuters en de Wall Street Journal op basis van bronnen binnen de Amerikaanse regering. De Amerikaanse krant citeert uit een mail gericht aan het ministerie van Defensie, met allerlei instructies voor de juiste landingsplaatsen voor helikopters en de voorbereiding van een optreden van Trump op een nabij gelegen marineschip in de haven van Yokosuka. Daar hield hij afgelopen maandag, op Memorial Day, een rede.

De krant bericht ook dat er een zeil gehangen was over de boeg op de plek waar de naam van het schip te lezen viel. Matrozen van de USS McCain - met logo en naam van hun schip op de kleding - hadden een vrije dag gekregen tijdens het bezoek van de president.

Het Witte Huis weigerde vragen te beantwoorden over de reden van de richtlijn of van wie die kwam. Trump liet via Twitter weten dat hij ‘niet geïnformeerd was en van niets wist’ over eventuele maatregelen die met het marineschip te maken zouden hebben.

John McCain, bij leven partijgenoot van Trump, wordt in de VS als een oorlogsheld beschouwd vanwege zijn gevangenschap in Vietnam tijdens de Vietnamoorlog. Maar hij lag regelmatig overhoop met Trump en sprak meermaals zijn afschuw uit over Trump als president.

Ook Trump liet zich voor en na de dood van McCain meermalen negatief uitgelaten over de senator. Tijdens de herdenkingsdienst van de in de VS geliefde senator liet hij verstek gaan - en reisde af naar zijn golfclub. De USS John S. McCain is vernoemd naar de overleden senator en diens vader en grootvader - beide admiraals in de Amerikaanse marine.

Meghan McCain, de oudste dochter van senator McCain, deed haar beklag op Twitter over hoe president Trump zich nog altijd bedreigd voelt door de grootsheid van haar vader, en dat hij hem zelfs negen maanden na diens dood nog altijd niet kan laten rusten.

