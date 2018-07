'Het wielerpubliek is fantastisch. Die gaan echt geen gekke dingen doen tegen Froome'

Vlak voordat woensdag om 18.00 uur de persconferentie van Chris Froome begint, gaat het donderen boven de Vendée, de Franse regio waar de Tour de France start. Het is de eerste regen in ruim een week. Of het door Froome komt? Nee, natuurlijk niet. Maar het geeft de persconferentie in Saint-Mars-la-Réorthe een wat treurige aanblik.

En dat terwijl er, vanuit Sky-oogpunt, wel iets te vieren valt. Hun toprenner is door de internationale wielerunie UCI vrijgesproken van dopinggebruik en zet weer voet in de Tour-bubbel. Vanwege de verwachte drukte is de persconferentie verplaatst naar een indoor-sporthal iets buiten het dorp, waar op de asfaltvloer een basketbal-, badminton- en voetbalveld met elkaar vermengen. Sky heeft voor de gelegenheid een ploegauto binnengereden. De microfoons staan op één plek, voor de plek van de man die als vijfde binnenkomt: Chris Froome.

Dan is het duidelijk. Over de arme orka op het T-shirt van Sky, de ploeg wil aandacht vragen voor de grote hoeveelheden plastic in de oceaan, gaat het niet meer. Twintig minuten lang, van start tot eind, gaat het alleen maar over de beslissing die maandag werd genomen door de wielerunie UCI.

De beslissing om Froome vrij te spreken van het overtreden van de dopingreglementen geeft Team Sky munitie om in de aanval te gaan tegen de in hun ogen 'te snelle' berichtgeving, waarin 'men' volgens Sky-baas Dave Brailsford ook 'veel te snelle conclusies' heeft getrokken.

Brailsford houdt het netjes. "Het feit dat hij is vrijgesproken is mooi", zegt hij. "Maar het verandert eigenlijk niks. We bestaan om te koersen. Andere dingen doen er niet toe."

UCI-baas David Lappartient riep gisteren in een YouTube-video op om de renner van Team Sky niet onheus te bejegenen. In Saint-Mars-la-Réorthe, dat enkele kilometers van de doorgaande weg ligt, hoeft Froome zich er geen zorgen om te maken. Het is er stil, af en toe rijdt er een tractor voorbij. De drie gendarmes in kogelvrije vesten staan een beetje te hangen. Ploeggenoot Wout Poels: "Die doen ook vrij weinig."

Froome zegt later begrip te hebben voor de beslissing van de organisatie van de Tour de France, de Aso, die hem wilde schorsen omdat de Brit slecht was voor het imago van de wielerwedstrijd. Een beslissing die later werd ingetrokken toen Froome door de UCI onschuldig werd bevonden.

Wegwuiven

Over de veiligheid op de Franse wegen wil hij niet veel zeggen. Het is een beetje wegwuiven. "Het komt allemaal wel goed", zegt Poels. Want je kan nog zoveel afzetten bij de teambus, op de fiets is het moeilijk beveiligen. De sprietige Poels: "Of ik moet bodyguard spelen, maar daar ben ik echt niet zo goed in. Het wielerpubliek is fantastisch. Die gaan echt geen gekke dingen doen. Een ex-gedetineerde, stel je wil het daarmee vergelijken, timmer je toch ook niet in elkaar?"

Ook Froome zelf is niet bezorgd over de komende weken. In 2015 kreeg hij urine over zich heen gegooid. "Ik heb de Giro gereden en daar gebeurde niks. Toen was ik nog niet eens vrijgesproken."

Vanavond is de eerste test voor Froome. Dan wordt hij toegejuicht of weggehoond bij de ploegenpresentatie, het eerste moment dat het Franse publiek hem ziet. Want in Saint-Mars-la-Réorthe krijgt hij weinig aanspraak. Om 20.00 uur is het dorp alweer 'leeg'. De bui is over getrokken.