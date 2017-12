'Het was moord waardoor de aanklager van oud-president Kirchner omkwam'

Bij die aanval kwamen in 1994 vijfentachtig mensen om het leven en vielen honderden gewonden – de bloedigste aanslag in Argentinië sinds de Tweede Wereldoorlog. De sjiitische militie Hezbollah zou de aanval hebben uitgevoerd in opdracht van Iran. Teheran ontkent tot op heden echter iedere betrokkenheid en weigert verdachten uit te leveren.

Lees verder na de advertentie

Nisman leidde het onderzoek naar de bomaanslag. In zijn onderzoeksrapport beschuldigde hij in 2015 toenmalig president Kirchner en minister van buitenlandse zaken Héctor Timerman ervan de rol van Iran in de terreuraanval in de doofpot te hebben gestopt om een lucratieve handelsdeal tussen beide landen niet in gevaar te brengen.

De zaak rond Kirchner, die sowieso al voer gaf voor complottheorieën, nam een extra duistere wending toen Nisman op 18 januari 2015 dood werd aangetroffen in zijn appartement in Buenos Aires. Hij zou zichzelf met een pistool van het leven hebben beroofd, uren voordat hij tegenover het Argentijnse Congres zijn verdenkingen zou toelichten.

Een federale rechter riep de Argentijnse Senaat op de politieke immuniteit van Kirchner als Senator op te heffen, zodat zij gearresteerd en berecht kan worden

Openbaar aanklager Eduardo Taiano plaatste in november van dit jaar vraagtekens bij de doodsoorzaak van Nisman. Een nieuwe blik op het bewijs zou juist hebben uitgewezen dat de hoofdaanklager zou zijn vermoord.

Moord De Argentijnse rechter Julian Ercolini velde woensdag eenzelfde oordeel: Nisman kwam niet door zelfmoord, maar door geweld om het leven. Het feit dat er geen kruitsporen op zijn handen of bloed op zijn armen is gevonden, zei Ercolini in zijn uitspraak, duidt er op dat Nisman niet zijn eigen leven nam, maar is vermoord. Een assistent van Nisman, Diego Lagomarsino, wordt door de rechter beschouwd als medeplichtig aan zijn dood. Lagomarsino leende Nisman het pistool waardoor hij om het leven kwam. Hij verklaarde dat Nisman zelf om het pistool vroeg om hem en zijn gezin te beschermen. Oud-president Kirchner, die tussen 2007 en 2015 regeerde en tegenwoordig Senator is, deed de aantijgingen van Nisman vanaf het eerste moment af als leugens 'bedoeld om te verhullen en te verwarren'. Ook met de verdachte omstandigheden rond zijn dood ontkent Kirchner ook maar iets te maken te hebben. Het is de vraag wat voor weerslag het oordeel over de dood van Nisman gaat hebben op de situatie rond Senator Kirchner. Begin deze maand werd de politica landverraad ten laste gelegd, juist vanwege de verdenkingen van de omgekomen hoofdaanklager. Voor veel Argentijnen staat het voortslepende dossier symbool voor de trage molens en corruptie binnen justitie in het land