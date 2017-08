‘Het regent hier overal, op wit, zwart, arm en rijk’

“Dit is het ergste dat ik in 51 jaar Nederland heb meegemaakt”, zegt vakbondsman Jeff Darby uit het stadje van 17.500 inwoners in Oost-Texas. Eerder deze week redde een wildvreemde met zijn vissersboot zijn schoonzus en haar gezin uit hun woning in buurstad Port Arthur. “Daarna heb ik ze met mijn Jeep opgehaald. Het was donker, regende keihard en de wind had snelheden van 50 knopen.”

Normaal trekt een orkaan voorbij, maar Harvey maakte iedereen gek door dagenlang te blijven hangen, ondertussen vocht uit de Golf van Mexico opslurpend.Toen kwam hij nogmaals aan land, ditmaal oostelijk van miljoenenstad Houston, over het kleine Nederland (spreek uit Niederlènd).

Dat zit ingeklemd tussen de steden Port Arthur en Beaumont. In Nederland eindigt de omstreden Keystone-XL oliepijplijn, en net als bijna overal aan de Golf van Mexico is het stedencluster met zijn grote havens volgebouwd met petro-chemische installaties. “De overstromingen zijn ongekend, er viel in Nederland tot nu toe 1,40 meter en we verwachten vandaag nog 10 tot 30 centimeter”, zegt Darby telefonisch. “Honderden, misschien wel duizenden huizen hebben waterschade. Het regende tussen zes uur ’s avonds en drie uur afgelopen nacht wel dertig centimeter.” De grond is verzadigd en het water drong van onderaf de woningen binnen.

Darby’s vrouw en oudste dochter zijn lerares en hebben de hele week vrij omdat scholen zijn gesloten. Overheid en bedrijven hebben hun werknemers opgeroepen te helpen. “Dat deden we al. In Nederland wachten we niet op zo’n oproep. Wij houden van elkaar. Meestal”, grapt hij. Bewoners en kerken hebben hun deuren geopend om evacués op te vangen.

Velen in dit kustgebied hebben een boot. Straks gaat Darby met een kennis en diens boot eropuit om mensen uit huis te halen. “De politie en kustwacht kunnen dit niet alleen af.”

Dat vooral arme wijken getroffen worden, zoals in 2005 bij Katrina in New Orleans het geval was, is in deze regio niet aan de orde. Katrina is met een schade van 100 miljard euro de duurste orkaan ooit. “Het regent hier overal, op wit, zwart, arm en rijk. Achter de Centrale Shopping Mall, net over de grens met Nederland, zitten nog duizenden vast. Dat is eigenlijk het rijkste deel van Port Arthur.”

Burgemeester Becky Ames van Beaumont (120.000 inwoners) bleef met haar crisisteam de hele nacht op. In het donker worden geen bewoners geëvacueerd, dat is te gevaarlijk. Een moeder kwam in een kanaal terecht en kon niet op tijd worden gered, haar dochtertje wel.

Het advies van de burgemeester aan de inwoners luidt: binnen blijven. “Deze situatie is uniek. Zoveel mensen zitten vast. Het water is overal, in een groot gebied, en soms is het buiten gevaarlijker dan binnen”, aldus Ames voor lokale tv-zender KFDM: “Wees geduldig en werk samen.”

