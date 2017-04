'Het is te vroeg voor zorgen om bijwerkingen van ritalin'

Aanleiding voor de onrust zijn drie sterfgevallen die binnenkwamen bij het Lareb, de Nederlandse instantie waar bijwerkingen gemeld moeten worden. Overlijden dat overigens niet met zekerheid aan het middel kan worden toegeschreven. Twee van de patiënten gebruikten meer medicijnen. Daarnaast kreeg het Lareb honderden meldingen van andere klachten.

Menno Oosterhoff wist als kinder- en jeugdpsychiater tot twee jaar geleden niet eens dat Ritalin niet is geregistreerd voor volwassenen. “Als het middel goed werkt, waarom zou je dan stoppen als iemand achttien wordt? Omdat het hart van volwassenen minder sterk is?” In de behandelrichtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie staat het genoemd als eerste behandeloptie. De beroepsvereniging liet deze week tegen de NOS weten ook niet te willen stoppen, maar wel alert te zijn op bijwerkingen.

Het stoort Oosterhoff dat er ‘hijgerig en veroordelend’ wordt gereageerd als het om psychofarmaca gaat. “Er zijn drie sterfgevallen gemeld die samengingen met gebruik van Ritalin, maar om dan meteen te zeggen dat je er dood aan gaat! Bijwerkingen komen altijd voor, elk middel heeft voor en nadelen en methylfenidaat is nou net een van de best onderzochte medicamenten.’

Bij medicijnen als Ritalin overheerst volgens de psychiater het beeld van hyperactieve kinderen waar maar pillen in gestopt worden om ze rustig te krijgen. “Er worden aan kinderen ook veel meer middelen voorgeschreven voor luchtwegaandoeningen dan vroeger, maar daar hoor je niemand over.”

Hyperactiviteit is overigens niet het kernprobleem van adhd, legt Oosterhoff uit. Het gaat veel meer om je niet kunnen concentreren en niet kunnen filteren wat er van buiten op je af komt. “En dan zien we dat het middel enorme verbeteringen geeft, op school en in de omgang met anderen.”

Er zijn bijwerkingen bekend van methylfenidaat, zoals somberheid en hoofdpijn, weet de psychiater. “Maar dat kun je goed in de gaten houden en je kunt ook snel met het middel stoppen.”

De ophef heeft volgens hem veel te maken met de houding in de samenleving tegenover psychische aandoeningen. “Die worden vaak niet serieus genomen. Anders dan bij lichamelijke klachten worden die ineens toegeschreven aan de maatschappelijke tendens dat er te veel van mensen zou worden gevraagd. Of dat we het lijden verleerd zijn.”

Ongetwijfeld moeten mensen tegenwoordig meer dan vroeger de vaardigheid hebben om te plannen en te organiseren, zegt Oosterhoff. “Maar zelfs al is de omgeving van invloed, die maatschappij verander je niet zo makkelijk. Wat doe je intussen met mensen die echt lijden aan psychische aandoeningen?”

