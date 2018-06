'Het is jammer want ik heb de bus echt nodig'

Even leek het erop dat de staking niet door zou gaan, omdat een akkoord voor een betere cao voor chauffeurs in het verschiet lag. Dat bleek niet voldoende en daarom rijden er over het hele land geen of minder bussen. De busmaatschappijen zetten chauffeurs die wel willen rijden in op de lijnen met doorgaans veel passagiers.

Lees verder na de advertentie

Aan de stakingsacties doen Connexxion, Arriva, Qbuzz, Keolis, EBS en Hermes mee. Ook regionale treinlijnen in Limburg en rond Amersfoort, Zwolle en Arnhem rijden niet.

Volgens FNV Streekvervoer rijdt ongeveer 85 procent van de bussen niet, maar volgens werkgeversorganisatie VWOV kloppen deze cijfers niet. De werkgevers zeggen dat er in het hele land chauffeurs zijn die zich eerder aansloten bij de staking, maar nu toch rijden. Hoeveel chauffeurs er precies rijden verschilt per regio en per vervoersmaatschappij, maar de percentages die werkgevers noemen liggen tussen de 25 en 40 procent.

Een groot aantal passagiers hoorde niet of te laat over de staking en stond woens­dag­och­tend tevergeefs op de bus te wachten

In Utrecht rijden werkwillige buschauffeurs van U-OV volgens een zomerdienstregeling. Bij Q Buzz in Groningen blijven er tien lijnen naar scholen, universiteiten en ziekenhuizen rijden en bij busmaatschappij Connexxion zijn in alle regio's een beperkt aantal bussen uitgereden. Datzelfde geldt voor bussen van EBS en Arriva.

Het stadsvervoer in Amsterdam (GVB) en het stadsvervoer in Den Haag (HTM) vallen niet onder de actie. In Rotterdam rijdt een deel van de trams en bussen niet.

Scholieren De staking is geen legitieme reden voor leerlingen om lessen te missen, stelt de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. "De staking is ruim van tevoren bekendgemaakt waardoor het niet geldt als overmacht. Het voldoet niet aan de voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim", aldus de raad. Ook de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen vinden dat de staking geen reden is om thuis te blijven. "Er zijn tal van andere mogelijkheden om naar school te gaan en er is van tevoren uitgebreid gecommuniceerd over de staking met leerlingen." Het is onbekend hoeveel scholieren woensdag niet zijn komen opdagen als gevolg van de staking. Een groot aantal passagiers hoorde niet of te laat over de staking en stond woensdagochtend tevergeefs op de bus te wachten. Abiel Brhane © Barbara Vollebregt

Abiel Brhane (15) moet van busstation Verdilaan in Naaldwijk naar Delft. "Ik wist niet van de staking en wacht hier al drie kwartier. Het is nu 08.30 uur en ik heb om 09.30 uur les aan het Grotius College ISK. Ik volg lessen Nederlandse taal voor vluchtelingen. Te laat komen zou ik heel erg vinden want ik woon hier nu 2,5 jaar en ik vind het belangrijk om de taal goed te spreken. Ik weet inmiddels dat er wel enkele bussen rijden. Als bus 32 naar Delft niet komt, dan pak ik 33 via Maassluis. Misschien kom ik dan alsnog op tijd."



Dien Doorduin (68) moet van busstations Verdilaan in Naaldwijk naar Den Hoorn. "Ik ga daar altijd een vriendin bezoeken. Zij woont in de wijk Zwanebloem en dan drinken we koffie en kletsen we en dan ben ik rond avondeten weer thuis. Van de staking heb ik wel gehoord op televisie, maar welke bussen nu wel en niet zouden rijden vond ik onduidelijk. Het is jammer want ik heb de bus echt nodig. Toen mijn man Jaap Doorduin (70) in het Reinier de Graaf ziekenhuis lag bijvoorbeeld. Of toen ik in datzelfde ziekenhuis mijn collega ging bezoeken. Maar ik gebruik de bus ook vaak om op zondag met mijn man naar treinen te kunnen kijken op het station van Delft."

Sanne de Groot (18) en Kim Jeliers (20) moeten van station Amersfoort naar het Hoornbeeck College. “Poeh, ik heb er al een wereldreis op zitten”, zucht Sanne de Groot . “De bus tussen Gorinchem en Utrecht reed niet dus ik moest helemaal langs Geldermalsen en Culemborg. Toen de trein, en nu zit ik hier wéér te wachten. Ik snap dat mensen soms moeten staken maar dat de schoolbussen niet rijden, dat kan toch niet?” Samen met klasgenoot Kim Jelier zit Sanne nu bij het Centraal Station in Amersfoort. Kim: “Terug rijdt er als het goed is wel een bus. Dat mag ook wel, want onze bus is altijd erg druk.” Op de achtergrond komt een auto het station op gescheurd. “Daar zijn onze vriendinnen”, roept Sanne. Op naar school.

Danny Vaas (36) moet van station Amersfoort Schothorst naar een afspraak aan de Ruimtevaartweg. “Ik staak zelf toch ook niet?”, zegt Danny Vaas met lichte verontwaardiging. De Rotterdammer zit al een minuut of tien op een bankje van de bushalte bij Amersfoort Schothorst. “Natuurlijk, als een buschauffeur staakt om naar het toilet te kunnen dan valt daar iets voor te zeggen. Maar volgens mij kan je dat ook op een andere manier duidelijk maken.” Vaas wist wel van de staking maar las op de website van de plaatselijke vervoerder dat er soms een bus zou rijden. “Ik reis altijd met het openbaar vervoer, dus vandaag ook. Ik blijf hier gewoon zitten wachten op die ene bus, en ondertussen heb ik een collega met een auto opgetrommeld. We gaan zien wie er eerder is”, zegt Vaas met een knipoog.