'Het is bij Boonen puur amusement'

De verbouwereerde blikken van de wereldkampioenen Peter Sagan en Philippe Gilbert – toch wel wat gewend als het om adoratie gaat – zijn goud waard. Voor hun neus, op het po­dium, brengt Tom Boonen met soepele danspassen zijn duizenden fans in extase. “Hij is van het volk, hè.” De luidsprekers brullen oorverdovende hardcore-dreunen uit over het recreatieterrein bij Mol, Boonens thuisbasis. Het slotnummer op diens afscheidsfeest is voor gabber ‘Boewene’, het alter ego van de renner die herinnerd zal worden als groot kampioen met menselijke trekjes.

Voor tranen was het zaterdag nog veel te vroeg. Of te laat. Boonen laveerde tussen berusting en ontkenning na zijn laatste meters als profcoureur. “Die slotronde was indrukwekkend raar in mijn hoofd. Het besef kwam boven dat het nu echt gedaan was. De realiteit haalde mij ineens in.”

André Desmit heeft met wat duw- en trekwerk een plek voor het podium bemachtigd. De 71-jarige noemt zich fan vanaf het eerste uur. “Ik heb na Parijs-Roubaix geweend. Het was gedaan. Ik denk dat wij ons morgen pas realiseren dat Tom een leegte achterlaat. Vanavond in elk geval nog niet.” In het zand bij het Zilvermeer rollen fans van middelbare leeftijd over elkaar heen. Boonen, drank en voorjaarsklassiekers (de volgorde staat niet vast) waren hun ijkpunten de voorbije zestien jaar. Dit was hún afterparty.

Kermiskoers

Natuurlijk won de 36-jarige grootmeester zijn slotkoers, een criterium zoals het plechtig heet, maar eigenlijk niets meer dan een kermiskoers met een voorgekookte uitslag. Het was de 150ste zege in zijn imposante loopbaan. Zijn mooiste, vinden kenners, is zijn WK-titel uit 2005. Het was de kroon op een uitzonderlijk jaar, waarin hij voor het eerst Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen won. “Dat en 2012 springen eruit”, meent de Vlaamse wielerjournalist Guy van den Langenbergh. “Wij hadden hem in België toen eigenlijk al afgeschreven vanwege zijn uitspattingen.” Boonen verzoop na zijn jubeljaar in cocaïne, drank en vrouwen.

Zijn leven is tegenwoordig in rustiger vaarwater beland. Zaterdag hees hij, voordat de boxen ontploften, zijn tweeling op zijn armen, vergezeld door zijn vrouw. “Hij is een rolmodel voor wie topsport wil bedrijven. Niets moet, alles mag”, schetst Van den Langenbergh de opgewekte kant van de ideale Vlaamse schoonzoon. “Het is bij Boonen puur amusement.”

Ik ken weinigen die zo hard en soepel over de kasseien gingen. Ex-renner Steven de Jongh

Boerjan Desmit (70) komt nauwelijks boven de dranghekken uit. Het kan haar plezier niet bederven. “Tom is gewoontjes gebleven. Hij is een van ons”, knikt ze goedkeurend. “Niet zoals die anderen.” Overigens is haar favoriet Gilbert, de Waal die met grote verbaasde ogen het afscheidsfeest ‘Tom Says Thanks!’ in zich opneemt. Het levert thuis gelukkig nooit mot op, lacht ze, kijkend naar haar man.