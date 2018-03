'Het hemd is het ondergeschoven kindje'

De hemden van Clarent Savi (37) zien eruit zoals hijzelf: lang en slank. Niet toevallig - Savi is zijn kledingmerk Hempje. Alle items in zijn collectie zijn door hem hoogstpersoonlijk ontworpen, uit de stof gesneden, genaaid, geverfd, gelabeld. Ze komen bovendien voort uit zijn eigen behoefte. "Ik had vaak moeite goede tops te vinden, de meeste T-shirts en hemden in mijn maat zijn te kort voor mij", vertelt hij in zijn werkplaats tussen de naaimachines. Als verkoper in modezaken hoorde hij die klacht vaker. "Mannelijke klanten vertelden me bovendien dat áls ze eenmaal een goed onderhemd hadden gevonden, het na een jaar nergens meer te koop was - nieuwe collectie."

Hennep is heerlijk. Warm in de winter, koel in de zomer. Sterk, maar wel soepel

Het hemd was een oude liefde van Savi. Het hield hem al bezig tijdens zijn studie fashion management. Terwijl klasgenoten hun eigen T-shirts bedrukten, legde Savi een heuse database aan van tekeningen van onderhemden. "T-shirts zijn er al zo veel. Ik vond het hemd het ondergeschoven kindje, terwijl het juist veel mogelijkheden voor variatie biedt." Na zijn studie werkte hij jarenlang als verkoper in exclusieve boetieks, maar gaandeweg drong de gedachte zich op: 'Ik had toch ook eigen ideeën?' Bij het modemerk waar hij werkte, zag hij hoe elk seizoen een geheel nieuwe collectie werd gelanceerd. "Prachtig en vooruitstrevend, maar ook heel complex. Eigenlijk verkocht het vaak niet goed. Ik had behoefte aan een simpel, duidelijk concept. Je hoeft niet elk seizoen iets nieuws als je heel goede basics hebt."

© Patrick Post

Savi besloot het ideale hemd te maken. "Maar ik wilde niet het zoveelste bedrijf zijn dat een stukje natuur omzet in valuta." Na uitgebreid materiaalonderzoek concludeerde hij: hennep. "Bij het verbouwen van hennep is geen bestrijdingsmiddel nodig, en er wordt veel minder water verbruikt dan bijvoorbeeld bij katoen. Bovendien is hennep klimaatgunstig: de planten nemen meer CO₂ op dan ze uitstoten." Hij werd 'verliefd' op het materiaal: "Warm in de winter, koel in de zomer. Sterk, maar wel soepel. Hoe meer je het draagt, hoe zachter het aanvoelt", vervolgt hij zijn lofzang.

Het enige probleem van de plant: zijn imago. "Marihuana en vezelhennep worden in de volksmond hetzelfde genoemd. 'Er is een hennepkwekerij opgerold', hoor je dan. Hennep heeft een schimmige connotatie." Mede om die reden zijn er in Europa nauwelijks bedrijven die van de stugge hennepvezels dunne garen maken, noch zijn er fabrieken die dunne hennepgaren verwerken tot fijne stoffen die voor hemden en T-shirts bruikbaar zijn. Savi importeert zijn rollen stof - 55 procent hennep, 45 procent biokatoen - daarom uit China.

© Patrick Post

Drie jaar geleden begon hij met een rol hennepstof en een naaimachine aan het voeteneind van zijn bed - hemden uitproberen in de avonduren, naast zijn baan. Het simpele hemd waar hij zo enthousiast over was, bleek ook bij vrouwen in de smaak te vallen, die het dragen als jurk of tuniek. De slaapkamer werd atelier, de avonduren breidden uit tot een fulltime werkweek. Zijn collectie bestaat inmiddels uit drie type hemden: een long sleeve, een T-shirt en een sweater - allemaal unisex. Zijn grootste afnemer is een vrouwenkledingzaak.

In zijn atelier in Amsterdam toont Savi trots de vintage wasmachine die hij via Marktplaats aanschafte. "Hij heeft geen wasprogramma's, en je moet het water er zelf in doen. Het enige wat-ie doet, is schudden. Ideaal voor de verfbaden." Voorheen zat Savi zelf uren in zijn verfbadjes te roeren.

Gaandeweg vindt hij zo zijn wiel uit. Zo ontdekte hij ook dat je aan kant-en-klare kleuren als 'mosgroen' niets meer kunt veranderen. "Als je die probeert te mengen met een andere kleur, krijg je iets heel smoezeligs." Dus gaat Savi voortaan met louter primaire kleuren in de weer, en begon een grote kleurstudie. Hij haalt de dozen vol staalkaarten en zelfbedachte kleurrecepten tevoorschijn. "Zo bevredigend, na een paar dagen met potjes in de weer, heb ik ineens 150 nieuwe kleuren. Nog mooier: twee dagen later loop ik in een hemd in één van die kleuren."

