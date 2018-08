Het geruzie tussen Turkije en de VS doet de lira geen goed

Turkije moet vrezen voor nieuwe Amerikaanse strafmaatregelen. Vanmiddag wees een rechtbank in Izmir het beroep van de Amerikaanse predikant Andrew Brunson tegen zijn huisarrest af. President Trump twitterde in donderdagnacht dat hij geen cent zal betalen voor de vrijlating van Brunson, die door Turkije beticht wordt van banden met de Koerdische PKK en betrokkenheid bij de mislukte coup van 2016. ‘Ik vraag hem nu om zich als een grote patriottische gijzelaar te gedragen.’ Volgens de president heeft Ankara zich ook jarenlang als profiteur richting Washington gedrage en zal hij in de toekomst minder voor Turkije doen.

Lees verder na de advertentie

Minister van financiën Steven Mnuchin zei donderdag al dat hij voorbereidingen heeft getroffen zodat Trump op ieder gewenst moment nieuwe sancties tegen Turkije in kan stellen vanwege de detentie van Brunson. Vrijdag 10 juli maakte Trump al extra importheffingen op Turks staal en aluminium bekend. Dat gebeurde net op het moment dat de koers van de Turkse lira al kelderde.

Er zijn nu ruim zes lira nodig om één dollar te kopen

Import Het nieuwe dreigement deed de Turkse munt ook geen goed. De lira verloor vanochtend direct 6 procent van zijn waarde ten opzichte van de dollar. Er zijn nu ruim zes lira nodig om één dollar te kopen. Dat is voor Turkije nog altijd beter dan de zeven lira die eerder deze week nodig waren, maar veel ongunstiger dan de 3,5 lira waarvoor je een jaar geleden een dollar kreeg. De koersdaling van de lira is een probleem omdat Turkije veel uit het buitenland leent en importeert. Dat wordt nu veel duurder. De Turkse minister van handel Ruhsar Pekcan zei gisteren dat zijn land zal terugslaan als de VS nieuwe heffingen invoeren. Turkije voerde al extra tarieven in op Amerikaanse auto’s, tabak en alcohol. Maar zulke wederzijdse handelsbeschietingen zijn uiteindelijk vooral risicovol voor Turkije, omdat het vertrouwen van buitenlandse financiers in de lira nog verder kan teruglopen. Als het conflict escaleert, heeft Washington ook nog andere machtsmiddelen om op terug te grijpen. De deze week aangenomen Amerikaanse defensiebegroting blokkeert de komende drie maanden de levering van de JSF-straaljager aan Turkije. In deze periode moet het Witte Huis beoordelen wat de risico’s zijn nu Turkije ook Russische luchtafweer koopt. Critici vrezen dat Russische specialisten die Turkije met dit raket- en radarsysteem helpen, ook kunnen zien wat de kwetsbaarheden van de JSF zijn. Uiteindelijk zou Trump ervoor kunnen kiezen om de levering van de ongeveer honderd door Turkije gewenste straaljagers helemaal te verbieden.

Lees ook:

Andrew Brunson: spil in het hoogoplopende conflict tussen Turkije en de VS

Dominee Andrew Brunson is de man om wie de steeds maar hoger oplopende ruzie tussen de Verenigde Staten en Turkije draait. De VS beschouwen hem als gijzelaar van de Turkse staat, de Turken noemen hem een terrorist. Wie is hij?