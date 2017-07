'Het gaat erom dat de nabestaanden van MH17 er troost vinden'

Eerlijk gezegd ziet hij op tegen de onthulling van het nationaal monument dat hij voor de 298 slachtoffers van de MH17 heeft gemaakt. Waar het normaal gesproken feest is bij de onthulling van een sculptuur van Ronald A. Westerhuis, zal er nu, op de derde herdenking van de ramp boven Oekraïne, veel verdriet zijn. "Voor mezelf weet ik dat het monument klopt, maar dat telt niet. Hoe ervaren de nabestaanden het? Vinden ze er troost? Daar gaat het om."

Geschokt

Op de dag dat vlucht MH17 door een Russische Buk-raket uit de lucht werd geschoten, was Westerhuis in Shanghai, waar hij, naast Zwolle, nog een atelier heeft. "Ik wist meteen dat ik daar iets mee wilde doen, omdat ik zo geschokt was. Ik zit drie tot vier keer per maand in een vliegtuig en realiseerde me dat het ons allemaal kan overkomen."

Anderhalf jaar later hoorde hij van een selectieprocedure voor een nationaal monument en besloot om mee te doen. "De vorm die ik aanvankelijk in gedachte had, klopte niet. Ik moest het verlies in een abstracte vorm vatten en dat ging niet. Hoe verbeeld je verdriet? Ik had tegen mijn team al gezegd dat ik zou stoppen. Kort voor de deadline viel het kwartje."

Het monument moet mensen stil maken, zodat zij zich met eerbied hier gedragen

Zijn nieuwe idee bevatte dus niet alleen roestvrij staal, waar hij altijd mee werkt, maar ook gewoon staal, dat roest. Hij bedacht een gekromde stalen wand van 16 meter lang en vier meter hoog, die staat voor de zwaarte van het verlies. Het weer laat het oppervlak veranderen, zoals ook verdriet door de jaren heen langzaam van karakter verandert. De kromming veroorzaakt een akoestiek waardoor je zelfs een speld kunt horen vallen. "Dat moet mensen stil maken, zodat zij zich met eerbied hier gedragen", zegt Westerhuis in de voormalige loods/werkplaats van een bouwmaatschappij in Zwolle, die nu zijn atelier/galerie is. In een park in Vijfhuizen, vlakbij Haarlem, vormt het kunstwerk het hart in een groen lint van 298 bomen.

Impressie van het gedenkteken dat in een park in Vijfhuizen, vlakbij Haarlem staat. In de wand van zestien meter staan de namen van de slachtoffers. © ANP Handouts

Voor de wand komt een 'oog' van roestvrij staal waaruit een hap is gehaald, dat staat voor het gemis dat de nabestaanden beleven. In dit verdiepte deel, dat veel lijkt op de iris van een oog, komen de 298 namen te staan van de slachtoffers. "Als je daar in kijkt zie je jezelf en de naam van je geliefde. Dit staal is zo gepolijst dat het het zonlicht weerkaatst op de donkere wand, in de hoop dat hiermee ook het verdriet wordt verlicht."