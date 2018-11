‘Hema wil filialen en bakkerijen afstoten om te kunnen groeien’

Om warenhuis Hema internationaal te laten groeien, wil de nieuwe eigenaar Marcel Boekhoorn Hema-vestigingen verkopen aan franchisers. Ook zou hij de bakkerijen van de Hema willen verkopen om met de opbrengst sneller te kunnen uitbreiden en schulden af te lossen, aldus het Financieele Dagblad, dat zich baseert op bronnen uit de financiële sector.

Bakker Bart

De Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam had tot voor kort nog een hoogoplopend conflict met de franchisers, die zijn aangesloten bij de Vereniging Aangesloten Bedrijven (VAB). De winkeliers die een eigen zaak met de Hema-formule exploiteren, botsten met de directie over de verdeling van inkomsten uit online verkopen. Dat was nog onder de vorige Hema-eigenaar, de Britse investeringsmaatschappij Lion Capital. Sinds Boekhoorns investeringsmaatschappij Ramphastos de Hema vorige maand overnam, lijkt de kou uit de lucht.

“Dat Boekhoorn nu Hema-filialen aan franchisers wil verkopen, betekent dat franchisers een grote rol zullen spelen in het bedrijf”, zegt Stefan Vermeulen, auteur van het onlangs verschenen boek ‘Hema. De onwaarschijnlijke ontsnapping van een nationaal icoon’. Hij vindt dat geen verrassende ontwikkeling. “Boekhoorn heeft Bakker Bart ooit groot gemaakt met franchising, hij gelooft er erg in.”

Van de 545 Nederlandse Hema’s zijn er nu 261 in handen van franchise­nemers.

Van de 545 Nederlandse Hema’s zijn er nu 261 in handen van franchise­nemers. Dat moeten er nog meer worden om zo geld vrij te maken voor een snellere groei in het buitenland. Vermeulen denkt dat een verkoop per filiaal ‘1 of meerdere miljoenen’ oplevert. “Daarmee kan de Hema uitbreiden naar het Midden-Oosten maar ook in Europa. Onder Lion Capital was daar geen geld voor.”

Dat de Hema ook zeggenschap verliest als het anderen haar formule toevertrouwt, ziet Vermeulen niet als een probleem: “Je hebt ook minder onderhoud en minder zorgen.”

De overweging om de zeven bakkerijen te verkopen, vindt Vermeulen verrassender. “En ook wel pijnlijk voor de mensen die er werken. Zij waren juist blij met Boekhoorn als nieuwe baas. Maar het is nodig om de schuld af te lossen die als een molensteen om de nek van de Hema hangt.”

De warenhuisketen heeft voor meer dan 700 miljoen euro aan obligaties uitstaan.

De VAB, de vereniging van Hema-franchisenemers, laat weten geen commentaar te hebben op het artikel in het FD en wijst erop dat zij gebonden is aan een geheimhoudingsverplichting.

Een woordvoerder van de Hema meldt desgevraagd: “Op dit moment is alle aandacht gericht op het afronden van de overname van Hema door Ramphastos. Het is te voorbarig om nu te spreken over eventuele vervolgstappen.”