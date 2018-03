'Heineken gebruikt biermeisjes en prostituees om bier in Afrika aan de man te brengen'

Dit staat in het boek Bier voor Afrika. Het best bewaarde geheim van Heineken dat zaterdag is uitgekomen en is geschreven door de journalist Olivier van Beemen. Hij publiceerde eerder Heineken in Afrika waarin hij onder meer schreef dat het bierconcern in sommige Afrikaanse landen nauwe banden heeft met corrupte regeringleiders - en van die relaties gebruik maakt.

De promotiemeisjes worden geleverd door agentschappen, bijvoorbeeld in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos en de Congolese hoofdstad Kinshasa. Zij moeten ze ervoor zorgen dat klanten in bars bieren van het Heineken-concern drinken. Veel meisjes krijgen tijdens hun werk te maken met ongewenste intimiteiten. Meisjes worden aangezet tot seksueel contact met klanten. Ook worden ze soms gedwongen met teamleiders van de agentschappen en met verkoopvertegenwoordigers van Heineken het bed te delen.

Van Beemen: “Dat heb ik Heineken gevraagd. ‘Tweehonderd in slechts twee landen’ kreeg ik eerst als antwoord. Toen ik met Nigeriaanse meisjes had gesproken, kreeg ik later te horen dat Heineken nog in tien landen met promotiemeisjes werkt. Ik denk dat Heineken niet weet hoeveel het er zijn. Volgens Nigeriaanse promotiemeisjes die ik sprak, werken er in Lagos mogelijk meer dan duizend. Elders in Nigeria zijn er ook veel. In Congo ook.”

Heineken zegt de misstanden te betreuren en belooft het probleem aan te pakken.

“Dat beloven ze. Weer. Het probleem is niet nieuw. Achttien jaar geleden was er commotie over de werkomstandigheden van promotiemeisjes in Cambodja. Daar was toen veel media-aandacht voor en ik heb begrepen dat daar sindsdien wat is verbeterd. Maar de meisjes in Afrika stonden nooit in de schijnwerpers. Daar is dan ook of weinig of niets veranderd.

“Heineken weet van het probleem. In 2007 hebben ze er zelf onderzoek naar gedaan. Zeventig markten met biermeisjes werden toen als ‘riskant’ beschouwd: meisjes werden misbruikt, onderbetaald of verplicht met hun klanten mee te drinken. De zwaarste misstanden waren in Afrikaanse landen, vooral in Congo.”