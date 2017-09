'Hatsjie' zegt de wilde hond, laten we jagen

Daarbij wordt lucht met kracht via de neusgaten uitgestoten door middel van een plotselinge samentrekking van de ribbenkast met de longen. Volgens internet kan de lucht met een snelheid van wel 165 kilometer per uur worden uitgestoten, hetgeen overeenkomt met orkaanklasse 2. Een nies is een sproei: duizenden piepkleine druppeltjes, elk beladen met een populatie bacteriën en virussen, kunnen meters ver worden uitgestoten en onderweg weer worden ingeademd door iemand anders. Daar is het de ziektekiemen om te doen. Niezen is onhygiënisch, in een groep wordt het openlijk niezen meestal niet op prijs gesteld.

Maar dat geldt voor mensen. Een recente studie toonde aan dat niezen bij de Afrikaanse wilde hond een vorm van communicatie is. Wilde honden jagen in groepjes, en daarbij is enige vorm van afstemming wel handig. Dat doen de honden niet door te blaffen of te janken - de geluiden die we van onze eigen honden zo goed kennen - maar door te niezen. Als de leider van de groep 'hatsjie' zegt en de andere honden daarna instemmend terugniezen, kan de jachtpartij beginnen.

Maar ook als de leider in eerste instantie niet niest, kan er gejaagd worden. Ondergeschikte mannetjes kunnen namelijk ook 'hatsjie' doen, en dat heeft uiteindelijk hetzelfde effect. Met één verschil: de leider hoeft maar één keer te niezen, de andere honden moeten er meer moeite voor doen om het gezelschap in de benen te krijgen. Die moeten wel tien keer niezen om de leider te overrulen. Ze kunnen dat kennelijk bewust doen, in tegenstelling tot onze eigen nies.

Of ook andere dieren kunnen niezen? Jazeker: de kat, als hij de niesziekte heeft.

