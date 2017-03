'Grootste humanitaire ramp sinds 1945 dreigt'

“We kijken hier naar een hele verloren generatie van ondervoede en straks overleden kinderen, die nooit een toekomst zullen hebben: ze volgen geen schoolloopbaan, ze worden geen toekomstige werkkrachten om de economie weer op te krikken”, waarschuwde VN-chef voor noodhulp Stephen O’Brien vrijdag in de Veiligheidsraad. “Alle inspanningen die we tot nu toe hebben geleverd om de economische toestand in de betrokken landen weer te verbeteren, zullen zo tenietgedaan worden.”

Lees verder na de advertentie

Hij bracht de afgelopen maanden een bezoek aan de vier landen en schrok van wat hij daar zag. “Mensen zullen er de hongersdood sterven. De situatie voor de mensen in die landen is verschrikkelijk en zonder een grote internationale reactie wordt het nog erger. Alle vier de landen hebben één zaak gemeen: een conflict. Dat betekent dat wij, de VN, de mogelijkheid hebben verdere ellende en lijden te verhinderen.”

De crisis zat er al langer aan te komen. Hulporganisaties voorspelden de hongersnood vorig jaar al, vanwege een combinatie van extreme droogte als gevolg van klimaatverandering en oorlog.

In navolging van secretaris-generaal Antonio Guterres vorige maand en Unicef eerder dit jaar, riep O’Brien landen daarom gisteren op om een gecoördineerde actie te starten. En geld te doneren. “Om precies te zijn, hebben we voor juli 4,4 miljard dollar nodig.” Nederland maakte gisteren al bekend dat het twee miljoen euro overmaakt.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

VN-chef Stephen O'Brien in Somalië. © AP

Jemen Vooral in Jemen, waar sinds twee jaar een burgeroorlog is, is de nood hoog. Twee derde van de bevolking, bijna negentien miljoen mensen, heeft hulp nodig, aldus O’Brien. “Zeven miljoen mensen lijden honger en weten niet waar hun volgende maaltijd vandaan moet komen.” De afgelopen twee maanden zouden al meer dan 48.000 inwoners het land ontvlucht zijn, elke tien minuten overlijdt een kind aan een ziekte die te genezen is. Op 25 april houdt de VN een donorconferentie voor Jemen. Van de benodigde twee miljard dollar voor het armste Arabische land is pas 6 procent bij elkaar gebracht.

Zuid-Soedan Ook in Zuid-Soedan ligt een burgeroorlog aan de basis van het voedseltekort. O’Brien: "Het voedseltekort is door mensen veroorzaakt. Partijen in het conflict zijn ook partij in het voedselgebrek. Dat geldt ook voor degenen die niet ingrijpen en het geweld stoppen." 7,5 miljoen Zuid-Soedanezen hebben hulp nodig. Een miljoen kinderen zijn ondervoed.

Somalië en Nigeria Ook in Somalië heeft meer dan de helft van de bevolking hulp nodig. Dat zijn meer dan zes miljoen mensen. “Vrouwen en kinderen in Somalië zijn wekenlang op zoek naar voedsel en water. Zij hebben niets meer om van te leven en trekken naar de steden”, aldus O'Brien, die de droogte en de aanwezigheid van terreurgroep Al-Shabaab als oorzaken aanwijst. In het noodoosten van Nigeria zijn 2,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor de islamitische terreurgroep Boko Haram.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.