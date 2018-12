‘Groningens Hoop’, de gekraakte boerderij in Middelstum, is nu echt in handen van de ‘krakers’

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (Nam), die het pand had opgekocht, wilde het slopen, omdat het te veel aardbevingsschade zou hebben en herstel te duur was. Datema en De Lange, die al lang verliefd waren op de boerderij, berekenden dat die prima versterkt kon worden - dat wilden ze zelf betalen. Toen de Nam onvermurwbaar bleek, kraakten de twee het eind vorig jaar.

Lees verder na de advertentie

In de vijf dagen dat ze in het pand verbleven, groeiden ze uit tot ware bevingsboegbeelden, de boerderij tot een soort bedevaartsoord. Datema en De Lange werden overladen door steunbetuigers die langskwamen met geëmotioneerde verhalen, voedselpakketten en warme dekens. De boerderij werd omgedoopt tot ‘Groningens Hoop’.

De Nam beloofde zich te zullen inspannen, en hield woord: in juni maakte ze bekend dat de boerderij deels behouden zou blijven en in de verkoop zou gaan. Datema en De Lange konden gewoon meedingen. “De eerste kijkdag was het hartstikke druk” zegt Datema. “We dachten: o jee, daar gaan we. Maar uiteindelijk bleven er vier bieders over.’'

In de supermarkt, op het voetbalveld, iedereen sprak de twee erop aan, het afgelopen jaar: hoe is het met de boerderij

De Nam stelt als voorwaarde dat de schuur en de tussengang gesloopt worden. Die onderdelen zijn te onveilig en niet karakteristiek. Datema en De Lange hielden daar al rekening mee. Natuurlijk was het mooi geweest als het hele pand had kunnen blijven staan, zegt Datema. “Maar we tellen onze knopen: we zijn heel blij dat het voorhuis gered is. Op de plek van de schuur komt een nieuwe schuur in de oude stijl. Een deel daarvan willen we gaan gebruiken als woonkeuken.’’

Datema is blij dat het pand gewoon open en transparant verkocht is. “Anders zou het beeld ontstaan dat we het voor een appel en een ei hebben gekregen na de kraakactie. Maar iedereen heeft gewoon een kans gehad.’’

In de supermarkt, op het voetbalveld, iedereen sprak de twee erop aan, het afgelopen jaar: hoe is het met de boerderij? is er al nieuws? En: we hopen zo dat hij naar jullie gaat, dat is jullie zo gegund.

“Vrienden, familie, dorpsgenoten, heel veel mensen hebben heel erg meegeleefd, dat heeft ons er echt doorheen gesleept. Op 1 juni krijgen we de sleutel en dan kan het grote slopen en bouwen beginnen. En als we er straks in zitten, gaan we zéker iets leuks organiseren om iedereen te bedanken.’’

Lees ook