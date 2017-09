'Granaten mortierongeval Mali waren onveilig'

Dat heeft voorzitter Jean Debie van de militaire vakbond VBM tegen RTL Nieuws gezegd. Volgens hem was het ongeluk niet gebeurd als veiligheidsprocedures waren nageleefd.

Lees verder na de advertentie

De in Bulgarije gemaakte granaten zouden in 2006/2007 met spoed zijn besteld voor de Afghanistan-missie. Volgens RTL Nieuws adviseerde een keurmeester van Defensie in een rapport de partij af te keuren omdat de granaten onveilig zouden zijn. Hoewel het om precies dezelfde granaten zou moeten gaan, verschilden onderdelen van elkaar. Het rapport zou door Defensie zijn genegeerd.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

© Infografieken Nederland

Debie zegt dat de granaten ook niet waren gecontroleerd nadat zij in Afghanistan waren geweest. Dit terwijl dat onder meer vanwege de klimaatverschillen wel nodig was. Uiteindelijk belandde de overgebleven munitie in Mali.

Het was al bekend dat er een defect was aan de granaat, die ontplofte in de buis van de 60 mm-mortier. De 29-jarige sergeant der 1e klasse Henry Hoving en de 24-jarige korporaal Kevin Roggeveld kwamen om het leven.

Tegenover RTL Nieuws noemt Debie hun dood onnodig en tragisch. Volgens hem is er fout op fout gemaakt. "Als Defensie de veiligheidsorganisatie goed had ingericht, als er geluisterd was naar specialisten en inspecteurs, had dit niet hoeven te gebeuren".

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) komt donderdag met een rapport over het ongeluk. Defensie reageert tot die tijd niet op de berichtgeving.

De OVV uitte in juni harde kritiek op Defensie vanwege het dodelijke ongeval vorig jaar bij een schietoefening in Ossendrecht, waarbij een militair om het leven kwam. Zo vond de oefening plaats in een ongeschikt en niet gekeurd schiethuis.

Lees ook: Duizenden condoleances voor omgekomen militairen