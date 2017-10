'Gorbatsjov was de doodgraver van het communisme'

Als één man de erfenis van de Russische revolutie de nek heeft omgedraaid, dan was dat wel Michail Gorbatsjov. De toenmalige Sovjetleider wilde de Sovjet-Unie eind jaren tachtig omvormen in een democratie met een communistisch tintje. Hij beloofde vrije verkiezingen, een echt parlement, een vrijemarkteconomie en een einde van de Koude Oorlog. Maar de revolutie met evolutionaire middelen, zoals hij het zelf noemde, resulteerde in de ineenstorting van het Sovjet-rijk. In 1991 nam president Boris Jeltsin het stokje over en werd Gorbatsjov naar de achtergrond verdreven.

Veel Russen hebben een hekel aan de inmiddels 86-jarige. Ze vinden dat hij het rijk heeft vernietigd en de economie te gronde heeft gericht. Ook in het Westen heeft Gorbatsjov zijn glans verloren wegens zijn steun aan Poetins buitenlandpolitiek. Hoe moeten we de man die het communisme ten grave droeg, zien? Als een echte communist, meent de Amerikaanse politicoloog en Gorbatsjov-biograaf William Taubman.

Hoe werkte de erfenis van de Oktoberrevolutie door in het handelen van Gorbatsjov? Heeft die hem gevormd?

“Gorbatsjov werd geboren in 1931, in een plattelandsdorp op de noordelijke Kaukasus. Het was het begin van een tumultueuze periode. De Sovjet-Unie kampte met honger, Gorbatsjov verloor daardoor twee ooms en een tante. De landbouw werd gecollectiviseerd. Zijn ene opa werkte op een collectieve boerderij en zijn andere opa weigerde. Er was terreur. Beide grootvaders werden gearresteerd. Een van hen werd mishandeld in de gevangenis. Door een wonder keerden beiden huiswaarts. De oorlog kwam daar nog bovenop. Begin jaren veertig veroverden de Duitsers het dorp waar Gorbatsjov opgroeide.

“Toch kijkt hij terug op een gelukkige jeugd en dat is nogal ironisch. Het heeft te maken met zijn karakter: hij was optimistisch en zelfverzekerd. Ook zijn familie speelde tijdens die gelukkige kinderjaren een belangrijke rol. Zijn vader was een ontzettend lieve man, net als zijn opa. Zijn oma’s waren gek op hem. Zijn moeder was strenger, maar dat deed niets af aan zijn zelfvertrouwen.

Ondanks alle problemen in het land was Gorbatsjov positief over de toekomst

“Ondanks alle problemen in het land was hij positief over de toekomst. Net als zijn vader en grootvader geloofde hij heilig in het communisme, hoewel hij ook de minder leuke kanten onder ogen zag.”