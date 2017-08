'Google wil graag diversiteit, zolang je maar progressief bent'

Google focust teveel op het binnenhalen van minderheden en te weinig op 'ideologische diversiteit', is de strekking. Dat is een schop tegen de schenen van de wereldberoemde zoekmachine, die trots is op het feit dat er veel vrouwen en mensen uit etnische en seksuele minderheden bij het bedrijf werken.

Aan politieke correctheid heeft de anonieme software ontwerper geen boodschap. Zo stelt hij zonder omhaal dat er nog altijd minder vrouwen bij het bedrijf werken op de software afdeling, vanwege biologische verschillen tussen de seksen.

Liever een conservatief Sterker, stelt de auteur, het huidige diversiteitsbeleid van Google schaadt volgens hem het bedrijf. Nu het bedrijf prioriteit geeft aan het binnenhalen van vrouwen en etnische minderheden als medewerkers, zijn de eisen voor hen lager dan voor anderen.

Dat beleid kan wat betreft de anonieme medewerker, wiens opmerkingen snel viral gingen op sociale media, volledig op de schop. In plaats daarvan kan het Google-management, het op-een-na-grootste bedrijf ter wereld gemeten naar beurswaarde, beter nadenken over hoe het ruimte creëert voor conservatieve politieke opvattingen. De softwaremaker signaleert dat het bedrijf conservatieve politieke opvattingen aan de kant zet en als geheel een 'linkse' ideologie omarmt. Er is zelfs sprake van een 'ideologische echoput', volgens de auteur. Conservatieve medewerkers zouden zich door de dominantie van links 'psychologisch onveilig' voelen om hun gedachten te uiten, en dat is pas echt schadelijk voor een bedrijf dat staat voor openheid van informatie en transparantie.

Boze reacties Binnen Google ging het document als een lopend vuurtje rond. Op sociale media vielen vooral de negatieve reacties op van collega's. Tekst loop door onder deze tweets. Andere Google-medewerkers denken echter dat binnen het bedrijf een groot aantal mensen het met de schrijver eens is: Google's directrice voor diversiteitszaken haalde in een email naar medewerkers uit naar het document. De schrijver maakte 'incorrecte aannames over gender' en het bedrijf "onderschrijft dit perspectief niet en wil het ook niet promoten en aanmoedigen."

Seksuele intimidatie Het debat over diversiteit en openheid komt op een gevoelig moment voor Silicon Valley, de tech-regio in Californië waar ook Google gevestigd is. Onlangs ontstond een hoogoplopende controverse over seksuele intimidatie in Silicon Valley, nadat een aantal vrouwelijke ondernemers zich uitspraken over seksuele intimidatie door investeerders en directeuren. Ook Google lag eerder dit jaar negatief onder het vergrootglas, toen het bedrijf werd aangeklaagd omdat het vrouwen structureel minder zou betalen dan mannen. Die beschuldigingen ontkent Google.

