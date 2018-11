‘Goedemorgen, met Mark!’ Studenten vinden het 06-nummer van premier Rutte

Studenten van de Universiteit van Amsterdam ontdekten Ruttes 06-nummer tijdens een gastcollege van onderzoeksjournalist Henk van Ess. Die is onder meer aangesloten bij onderzoekscollectief Bellingcat, dat van de onthullingen rond de MH17.

Henk van Ess gebruikte in het college voor de zoektocht naar het nummer van de minister-president een Amerikaanse website met speciale software die recruiters ook gebruiken wanneer ze kandidaten voor een baan zoeken. Deze software verzamelt gegevens die mensen overal op het web achterlaten, bijvoorbeeld als ze een app downloaden en akkoord gaan met de voorwaarden.

Laconiek

Zo’n app deelt dan de gegevens met andere partijen. Ruttes nummer bleek erbij te staan. Ook privénummers van andere bewindspersonen zouden zo ontdekt zijn.

De premier reageerde vandaag tijdens zijn wekelijkse vragenuurtje met journalisten nogal laconiek op de ontdekking. “Ja, ik kreeg een sms’je donderdag van die meneer, heel netjes – hij had tenslotte mijn nummer. Maar zoveel mensen hier in deze zaal en daarbuiten hebben dat ook.” (ik niet ­trouwens – maar nu dus wel, WB)

De premier had zelf nog geen idee hoe zijn nummer is ontdekt. Hij kan met zijn Nokia niet online. Wel greep hij het moment aan voor een waarschuwing zorgvuldig om te gaan met je privégegevens op internet. Of hij nu een ander mobiel telefoonnummer moet? “Zolang het niet leidt tot gestalk, lijkt me van niet. We zien wel.”