‘God’ Carlos Ghosn had alle macht, dus hij deed én hij nam wat hij wilde

Als een god kon Carlos Ghosn, de gevallen topman van Nissan, zijn gang gaan binnen het Japans-Franse autoconcern. Ghosn had een gebrek aan ethisch besef en een onaantastbare status, wat een gevaarlijke combinatie is. Hijzelf ging binnen Nissan over de topbenoemingen, de betalingen, ook aan zichzelf, en de koers van het bedrijf. Van kritiek was hij niet gediend, collega’s met afwijkende opvattingen zette hij buitenspel.

Lees verder na de advertentie

Nissan Motor Corporation heeft een rapport naar buiten gebracht dat vol staat met dit soort conclusies. Het is opgesteld door een onafhankelijk ‘speciaal comité voor beter bestuur’, dat de diepere oorzaken van het wanbeleid onder Ghosn moest openbaren. De uitkomsten zijn volgens het comité ernstig genoeg om de voormalige topman te verdenken van overtredingen van wetten en interne regels, en van privégebruik van bedrijfsmiddelen. Ook ontbreekt het Ghosn volgens de onderzoekers aan een ethisch kompas.

Directieleden die tijdens vergaderingen vragen stelden of hun mening uitten, werden naderhand door Ghosn op het matje geroepen

Redder van Nissan Het fraudeschandaal, vorig jaar zomer aangezwengeld door een klokkenluider, leidde op 19 november 2018 in Japan tot de arrestatie van Ghosn. De in Brazilië geboren zakenman, die ook de Franse en Libanese nationaliteit heeft, ging in 1999 bij Nissan aan de slag toen zijn werkgever Renault het Japanse bedrijf uit financiële nood redde. Hij kreeg een grote statuur. ‘Ghosn werd binnen Nissan in zekere zin verafgood als een redder die Nissan had verlost van de ondergang’, schrijft het comité. ‘Ghosn werd gerespecteerd en vertrouwd als een persoon die Nissan zou beschermen tegen de inmenging van de Franse overheid, de grootste aandeelhouder van Renault’. Sadayuki Sakakibara, medevoorzitter van Nissan's speciale comité voor beter bestuur, presenteert het onderzoeksrapport in Yokohama in Japan. © AFP De keerzijde hiervan was dat niemand Ghosn kon tegenspreken. Directeuren, managers en werknemers die protesteerden, vragen stelden of aanwijzingen niet opvolgden, werden overgeplaatst of ontslagen. Vergaderingen van de directie duurden nog geen twintig minuten en er was nauwelijks discussie. Wie vragen stelde of zijn mening uitte, werd naderhand door Ghosn op het matje geroepen.

Ceo-zaken Ghosn had een aantal vertrouwelingen, die hem hielpen het beloningsbeleid en privileges buiten het zicht van controlerende afdelingen te houden, onder meer door valsheid in geschrifte te plegen. ‘Ceo-zaken’, luidde het antwoord als andere bedrijfsonderdelen details wilden horen. Oftewel: bemoei je met je eigen zaken. Ghosn betaalde zijn oudere zus als adviseur. Vrijwel niemand wist hiervan af en er zijn geen tegenprestaties bekend. Hij gebruikte het bedrijfsvliegtuig voor privé-gelegenheden, ook voor familie. Een dochteronderneming in Nederland, Zi-A, kocht vastgoed voor Ghosn in Rio de Janeiro en Beiroet. Nissan betaalde ook de renovatiekosten. De autoindustrie staat op een keerpunt, door technologische veranderingen zoals elektrisch rijden en kunstmatige intelligentie. Maar onder leiding van Ghosn kreeg de korte termijn voorrang. Het comité gebruikt het woord kortzichtig. ‘Nissan’s capaciteiten hebben hieronder geleden. Buitensporige kostenbesparingen hebben deels tot uitstel van noodzakelijke investeringen geleid, en voor de uitstroom van talent gezorgd’. Het comité doet 38 aanbevelingen om de organisatie van het bedrijf en de interne controles te verbeteren. Een woordvoerder van Ghosn noemt het rapport onderdeel van een lastercampagne. Ghosh bracht ruim honderd dagen door in de Japanse cel, voordat hij deze maand op borgtocht vrijkwam. Hij moest hiervoor 9 miljoen dollar betalen.

Lees ook: