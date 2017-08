'Glutenvrij is vaak ongezonder'

Die deed een steekproef waarbij ze de ingrediëntenlijst van vijf A-merkproducten vergeleek met hun glutenvrije variant. In die laatste bleek vaak meer suiker, zout of vet en minder vezels in te zitten.

De onderzoekers vonden in glutenvrij knackebrod van Wasa zes keer zo veel vet en twee keer zo veel zout als in de volkoren variant. In de glutenvrije pannenkoekenmix van Koopmans troffen ze twee keer zo veel zout aan als in de 6-granen pannenkoekenmix van hetzelfde merk. En de glutenvrije stroopwafels van Albert Heijn raden ze de gezonde eter ook af, die bevatten meer suiker dan gewone stroopwafels.

Bovendien bleek in de glutenvrije producten in veel gevallen minder vezels te zitten. Dat is er weer het gevolg van dat deze producten geen meel bevatten.

De verklaring voor deze slechte cijfers, is volgens fabrikanten een heel logische: het toevoegen van suiker, zout of vet is nu eenmaal nodig is om de producten op smaak te brengen.

Gevaarlijk Nog niet zo lang geleden waren het vooral mensen met glutenintolerantie (coeliakie) die een glutenvrij dieet volgden. Logisch, want al bij het binnenkrijgen van de kleinste hoeveelheden lopen deze mensen ernstige darmbeschadiging op. Het eiwit zit in veel graansoorten als gerst, rogge, spelt en tarwe. Dus pasta, pizza, maar ook brood en pannenkoeken zijn een absolute no-go voor mensen met deze auto-immuunziekte. Ook verborgen gluten in mayonaise en bouillonblokjes zijn gevaarlijk. Toch zijn er steeds meer Nederlanders zonder intolerantiediagnose die gluten mijden. Ze zeggen zich er beter door te voelen of hun sportprestaties te verhogen. Een uit de Verenigde Staten overgewaaide hype, legde Esther Melenberg, hoofd diëtetiek bij de Nederlandse Coeliakie Vereniging, eerder in deze krant uit. Maar Melenberg juicht de trend niet toe. "Een glutenvrij dieet is niet per definitie gezond. Op het moment dat je zelf gaat dokteren en bepaalde bestandsdelen uit je voedsel weert, kun je ernstige tekorten oplopen. Tarwe is namelijk goed voor de mens. Daarbij bevatten glutenvervangers vaak te veel vet, suiker of zout." Een gebrek aan onder andere ijzer, jodium, vezels en vitamine B zijn het gevolg van een drastisch dieet. Dat glutenvrij eten nu wordt afgedaan als een hype treft vooral de mensen met coeliakie. Melenberg: "Sommige restaurants zeggen een glutenvrij dieet te kunnen leveren, maar dan zitten er wel gluten in het brood. Mensen met coeliakie voelen zich dan niet serieus genomen, want die hebben er toch echt ontzettend last van. " De kennis om glutenvrij, maar toch gezond te leven ontbreekt bij velen. Melenberg raadt dan ook de hulp van een diëtist aan. Lees ook: Vaticaan wil geen glutenvrije hosties

