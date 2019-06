‘Getraineerd’ Cornelius Haga Lyceum spant kort geding tegen de staat om kritisch rapport

De blauwe ogen van Söner Atasoy schieten vuur. Hij herkent zich ‘absoluut niet’ in het beeld dat de Onderwijsinspectie van hem en zijn school schetst, zegt de directeur met luide stem. “We worden getraineerd. Telkens komt er iets nieuws bij. Hier wordt een steen in de vijver gegooid!”

Lees verder na de advertentie

Het Cornelius Haga Lyceum, de enige middelbare school voor islamitisch onderwijs in Amsterdam, hield gisteren een persbijeenkomst om de nieuwste episode toe te lichten van wat in de volksmond de ‘Haga-saga’ is gaan heten. De omstreden school spant een kort geding aan tegen de staat vanwege een nog niet verschenen kritisch rapport van de Onderwijsinspectie. Volgens Atasoy is het rapport op veel punten ‘onjuist, onzorgvuldig, onrechtmatig en in strijd met de wet’.

Het is niet de eerste keer dat de school de confrontatie met de overheid zoekt. Al lang voor de oprichting schuurt het. De start moest Atasoy via de rechter afdwingen, en toen de school in 2017 haar deuren opende stond de Inspectie al heel snel op de stoep.

Die oordeelde aanvankelijk positief over de school, maar dat conceptrapport zag nooit het daglicht. In januari kreeg de Onderwijsinspectie van de AIVD namelijk ‘ernstige signalen’ over het handelen van het bestuur en ‘antidemocratische tendensen’, en besloot dat aanvullend onderzoek nodig was. Tegen de conclusies van dat aanvullende onderzoek komt de schoolleiding nu in het geweer.

Politieke discussie Volgens NRC, dat het concept inzag, oordeelt de inspectie hard over het financiële beleid van de school. Het bestuur zou over weinig deskundigheid en ervaring beschikken en er zou sprake zijn van zelfverrijking en belangenverstrengeling. Voor signalen dat de schoolleiding zich in een radicaal netwerk zou begeven en een deel van de lessen salafistisch wil inrichten, kon de Onderwijsinspectie echter geen bewijs vinden. Met een kort geding probeert de school nu een stokje te steken voor de publicatie van het rapport, dat volgens advocaat Wouter Pors ‘volkomen onterecht’ is. “De inspectie presenteert haar eigen opvattingen alsof dat de normen in de wet zijn”, zei hij. “Dat Atasoy zou flirten met mensen met extremistische opvattingen, daar kan ik als jurist helemaal niets mee. In ieder geval heeft het niets te maken met hoe de school gerund wordt en de leerlingen onderwijs krijgen.”

Jaarrekening Ook de financiën van de school zijn volgens advocaat Pors op orde. “De inspectie stelt dat de continuïteit niet gegarandeerd zou zijn. Nou, de jaarrekening is inmiddels vastgesteld en daar komt een positief resultaat van 28.000 euro uit over 2018. Dus de continuïteit is niet in het gevaar.” Is de school doelmatig met geld omgegaan? Dat kun je je afvragen, erkent hij. Maar dat is volgens hem een politieke discussie, en geen juridische. Er is maar ‘één puntje’ waar een wettelijke norm is overschreden, zegt Pors: Atasoy kreeg aanvankelijk een salaris boven de Wet normering topinkomens. “Dat moet terugbetaald worden en dat gebeurt nu ook.” Atasoy heeft goede hoop dat het rapport alsnog van tafel verdwijnt, zegt hij. De populariteit van de school heeft onder het juridische steekspel overigens niet te lijden: met 178 nieuwe aanmeldingen ziet het Cornelius Haga het aantal leerlingen komend schooljaar verdubbelen. Het kort geding dient morgen. De onderwijsinspectie wil voor die tijd niet reageren op vragen over het rapport en de zaak.

Wat gebeurde er tot nu 2010: het Islamitisch College Amsterdam (ICA) in Amsterdam gaat dicht omdat de kwaliteit ondermaats is en er niet genoeg leerlingen zijn 2011: de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) doet een aanvraag voor de oprichting van een nieuwe islamitische school. De minister van Onderwijs keurt het verzoek goed in augustus 2013: Amsterdam werkt niet mee aan de huisvesting, ondanks het positieve oordeel van het ministerie. Volgens de gemeente is de aanvraag van SIO eigenlijk een voortzetting van het gesloten Islamitisch College Amsterdam 2014: juni - SIO raakt in opspraak. Een bestuurslid plaatst berichten op Facebook waarin hij steun uitspreekt voor IS. Hij wordt in september 2014 uitgeschreven als bestuurslid, maar volgens de gemeente en de staatssecretaris van onderwijs neemt de rest van het bestuur onvoldoende afstand van zijn uitspraken augustus - SIO maakt bekend dat ze bij de rechter alsnog de komst van een islamitische school in Amsterdam wil afdwingen. Het bestuur heeft zich naar eigen zeggen ‘nadrukkelijk en openlijk gedistantieerd van elke vorm van extremisme of terrorisme’. 2015: de Raad van State besluit dat Amsterdam uiterlijk 1 augustus 2017 een gebouw ter beschikking moet stellen voor de brugklassen van een nieuwe islamitische scholengemeenschap. De gemeente blijft zich verzetten. 2015: de staatssecretaris vraagt de Onderwijsinspectie te onderzoeken of de bestuurders van SIO in staat zijn om goed onderwijs te verzorgen. De Inspectie meldt in mei 2016 dat het onderzoek niet heeft plaatsgevonden, omdat SIO niet wil meewerken aan een in haar ogen onwettig onderzoek. 2016: het bestuur van de geplande school krijgt definitief geen geld van het Rijk, meldt staatssecretaris Sander Dekker. Hij vreest dat het bestuur de leerlingen van de maatschappij laat afkeren. 2017: SIO gaat in beroep tegen de afwijzing 2017: Dekker had de subsidie niet bij voorbaat mogen weigeren, bepaalt de bestuursrechter. De stichting had nog geen subsidieaanvraag ingediend. 2017: van de Raad van State mag er alsnog een islamitische scholengemeenschap komen. De wethouder en staatssecretaris zijn teleurgesteld over het besluit. 2017: het Cornelius Haga Lyceum opent de deuren aan de Naritaweg in Nieuw-West. De eerste lesdag wordt verstoord door demonstranten



2019: Cornelius Haga spant kort geding aan tegen de Staat om de publicatie van een kritisch rapport van de Onderwijsinspectie tegen te houden